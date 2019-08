Buscará "la Nao poblana" nuevos mercados en países asiáticos, europeos y latinoamericanos

"A Puebla lo vamos a convertir en el principal centro de los negocios del país", advirtió el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, durante la reunión que sostuvo con el embajador de la República Popular China, Zhu Qingqiao, con el objetivo de fortalecer las relaciones en materia económica, de turismo y cultura.

El mandatario anunció que analiza el nombre de la Nao poblana como la Nao de China, a propuesta de la secretaría de economía, Olivia Salomón Vivaldo, respecto al grupo de servidores públicos y empresarios quienes viajarán por países latinoamericanos, europeos y asiáticos para conseguir más inversiones para el estado, pues la búsqueda de nuevos mercados e intercambios comerciales, por medio de un bloque de poblanos fue su compromiso de campaña.

"La Nao poblana, entre los nombres que me propuso la secretaría de economía, que así se llame a nuestra misión de empresarios y servidores públicos. La NAO poblana, tenemos esa visión porque solo con inversión pública y privada y con la inversión vamos a combatir la pobreza, esos que ustedes combaten con esos niveles de crecimiento enormes en su país, solo así vamos a combatir la pobreza, si logramos que Puebla se vuelva el asiento de los negocios en el país, si llega inversión nacional o extranjera, pero eso lo vamos a conseguir si podemos crear inversiones de seguridad pública, para las familias, negocios, sociedad", dijo el mandatario.

Durante esta reunión, el mandatario local resaltó que México debe mirar a otros horizontes para no depender solo de Canadá y Estados Unidos, naciones con las que principalmente nuestro país tiene relaciones comerciales.

"Las relaciones de México en el mundo no deben de verse solamente mirando al Norte, deben mirar hacia Latinoamérica, mirar hacia el oriente. En la geopolítica mundial tenemos como país cada vez más que diversificar nuestra relación con el mundo y hoy China representa gran oportunidad para México y para el mundo, de diversificar las relaciones económicas, esa es la convicción que tenemos en Puebla, esa es la visión que tenemos de la postura que México debe tener ante el mundo", refirió.

Y es que, destacó que especialmente en países del asiáticos el crecimiento económico y potencial es muy fuerte, por lo que hay necesidad de sacar riqueza para invertir en la entidad, para que de esta forma se generen empleos y se ayude al combate a la pobreza.

En esta reunión que se llevó a cabo en Casa Aguayo, el gobernador y la embajada de China concretaron reuniones para elaborar una agenda de trabajo para gestionar proyectos de inversión, de turismo y cultura, con ello esta visita no sólo quede en una presentación de autoridades.

"Que podamos generar una agenda de trabajo a desarrollar, que nos reciba en la embajada de México para que hagamos una agenda perfectamente clara de temas a desarrollar", señaló.

El mandatario local resaltó que el país y especialmente Puebla requieren ayuda en temas de inversión, pues solo así se logrará combatir la pobreza que en algunas demarcaciones es extrema, pero también se contribuirá a transformar a la sociedad.

Durante esta reunión, el gobernador dijo que su gobierno fortalecerá el estado de derecho, pero también simplificará los trámites y uno de los principales compromisos es el combate a la corrupción, para que de este manera aterricen más inversiones al estado.

Autoridades, abordaron durante esta reunión las riquezas culinarias, turísticas, de la historia de ambos países y especial de Puebla, pero además hubo un compromiso de estrechar comunicación con las titulares de las secretarías de economía y de turismo, Olivia Salomón Vivaldo y Fabiana Briseño Suárez, respectivamente, para que se concreten los proyectos.

En su intervención, el embajador de la República Popular China, Zhu Qingqiao, destacó que China tiene un crecimiento de 7 por ciento en su economía, pero además ve al estado como una de las entidades idóneas para invertir, pues dijo que geográficamente el estado se encuentra bien ubicado, pues está cerca del Pacífico, que acorta la distancia con los países asiáticos.

El funcionario extranjero puntualizó que la entidad tiene grandes riquezas culturales, pero además que hay una excelente relación entre México y China, eso fortalece la gestión para que se aterricen proyectos que ambas naciones beneficien.

México vive un momento estelar

Como en China en su reciente transformación, en México también se vive un cambio importante, destacó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien recordó que uno de ellos fue el año pasado cuando por primera vez en la historia moderna del país Andrés Manuel López Obrador fue electo democráticamente.

"En México estamos viviendo un momento estelar de nuestra historia, el que tiene por actor a nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Me atrevo a decir que es el único presidente en la historia que fue electo de forma democrática", refirió.

En este orden, dijo que el estado, con su administración, seguirá el modelo de gobierno en el sentido de destacar los principios básicos de no mentir, no robar y no traicionar, esto se traduce en el sentido del combate a la corrupción y trabajar por los más vulnerables.

Así, el mandatario puntualizó que "la austeridad que se contrapone al derroche y a la frivolidad que se instaló como forma de gobernar; el combate a la corrupción que fue la deformación del poder; la transparencia, para que se sepa el destino de cada peso del erario público; la rendición de cuentas; el combate a la inseguridad; el combate a la pobreza, son cosas muy complicadas para nuestro país que afectan intereses creados", dijo.

Las autoridades destacaron la importancia de estrechar la relación, pues así las dos naciones saldrán beneficiadas "desde Puebla somos admiradores de lo que está ocurriendo en ese país y decirle que es muy, muy importante para Puebla tener una relación fluida y eficaz con su gobierno y la representación de usted como embajador para provocar las inversiones, finalizó el mandatario".