Ganaré ampliamente solo con el voto de la militancia: Zaldívar

Ningún panista me cerró las puertas en la campaña, y lograré la reconciliación.

A unos días de la elección para elegir al nuevo presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional, Jesús Zaldívar Benavides advirtió que las tendencias le son favorables para ganar de manera amplia, pero advirtió que en el momento en que concluya la asamblea será el representante de todos los panistas que están inscritos en el padrón de la capital.

Expuso lo que le da confianza es que cada casa de panistas que ha visitado, le han abierto las puertas para dialogar, exponer lo que requiere Acción Nacional. “Me han pedido que la dirigencia vuelva a las casas del panista, conviva con ellos como ocurría hace poco tiempo”.

Señaló que una ventaja que tiene para el proceso es que en los más de 20 años de militancia, pero además con raíces panistas pues sus padres militaron en el PAN.

Insistió, “me ha tocado ir no solo para hablar de política, sino a sus bodas, bautizos de sus hijos, y lamentablemente hasta el funeral de algún familiar”.

“Los orígenes del PAN en Puebla, hay que recordar, no vienen de una reunión de políticos, sino de una sociedad que comenzó a organizarse entre vecinos, en sus casas, no en lujosos restaurantes”.

“Cuando hice mi primera campaña hace casi diez años, gané la elección para diputado local en una asamblea que se celebró en un salón de la avenida Hermanos Serdán, y la gente se acercaba a mí porque me conocía, pero lo importante es que los panistas que no obtuvieron el triunfo se sumaron al trabajo del PAN”.

Al ser cuestionado sobre lo que hará el 26 de agosto, en caso de obtener el triunfo, precisó que su trabajo iniciará desde que termine la asamblea, sin perder minutos, ya que la dirigencia tiene que ser aliada de todos los panistas.

“Que quede claro, en una asamblea democrática del PAN no hablamos de perdedores, de vencidos, sino de un triunfo de los panistas que participaron como candidatos sea cual sea el resultado, ya que cualquier voto que obtengan es producto de un proceso legal”.

Reiteró, “El principal grupo que me apoya es el panista, tengo amistad y relación con cada uno, he estado en sus casas, en bautizos de sus hijos, comido en sus casas, ellos son quienes me conocen”.

El reto 2021

Advirtió que cuando se utilizan adjetivos o descalificaciones se llega a la división y derrota.

Zaldívar Benavides expuso que hay que empezar a construir una plataforma no para ganar una elección, sino para acercarse a los ciudadanos retomar las banderas históricas del PAN, empoderar a las mujeres, darles espacios a los jóvenes, proteger el medio ambiente, relacionarnos con el sector privado, encabezar las causas sociales.

“No hay nada más original que regresar a nuestros orígenes, a los principios que nos llevaron a la victoria”.

Zaldívar Benavides expuso que su mano está extendida a todos, no se puede excluir a ningún panista en el proceso.

Jesús Zaldívar Benavides, indicó que la meta previa al 2021 es democratizar al PAN con una plena inclusión, y advirtió que el partido debe aprender a ser oposición en Puebla más no opositor por consigna, ya que a nadie le conviene que le vaya mal al próximo gobierno estatal.

Zaldívar Benavides indicó que hay que colaborar en la formación de cuadros, capacitar a los simpatizantes para que se vuelvan miembros del partido, y recuperar el objetivo y rumbo que son la democratización del país.

Sostuvo que existen condiciones para que se recupere Puebla en el 2021 “Por supuesto, la mesa está puesta y servida para que el PAN se levante con la victoria en dos años, recuperar la capital, las diputaciones locales y federales, se vio el día de la elección, el partido político más votado fue Acción Nacional el pasado 1 de junio”.

Sobre algunos señalamientos que se han hecho en su contra, manifestó que por el momento no merecen su atención, y ya en un momento va a responder pero sin descalificaciones, aunque consideró que es un tema político, pero lo importante es que el domingo 25 de agosto, los panistas salgan unidos.