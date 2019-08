La Tribu Verde comenzó la conquista

Tras superar un reto más, los Aztecas de la UDLAP se reportan listos para hacer su debut en la Conferencia Premier de la CONADEIP y hacer su presentación oficial el próximo miércoles 21 de agosto al filo del mediodía. Esto después de haber vencido a los Frailes del Tepeyac por marcador de 21 puntos a 7, en duelo amistoso disputado en el Templo del Dolor, donde los entrenadores pudieron percatarse de detalles que se deben afinar.

Hace unas semanas los entrenadores en jefe de ambos conjuntos pactaron un partido que sirviera como preparación, antes de iniciar la temporada regular de futbol americano. Por eso los Frailes llegaron este sábado a las inmediaciones de la Universidad de las Américas Puebla dispuestos a ser un sinodal fuerte para la Tribu Verde, quien lo fue para los capitalinos a pesar de haber mostradouna versión diferente a lo que será la campaña regular, debido a que se dio a la tarea de poner a las caras nuevas y darle minutos a gente que pudiera resultar importante para lo que vendrá en el semestre.

El encuentro comenzó muy aguerrido, con las intenciones de ambos equipos de inaugurar el marcador a toda costa. Sin embargo, los locales fueron los que lograron la meta gracias a un acarreo de Bruno Mercado, para sumar 6 puntos. Instantes posteriores, los Aztecas obtuvieron otras 6 unidades con un pase hacia la esquina derecha para Alan Bravo, quien se encontraba dentro de tierra prometida. Para el segundo cuarto, la Tribu Verde volvió a irse al ataque y por medio de Iván Amparo, quien estaba en el mando como quarterback, consiguió su tercera anotación con un acarreo por el centro del campo.

Tras la pausa de descanso, Aztecas y Frailes bajaron la intensidad haciendo rotaciones en sus alineaciones, para ver qué nivel tienen sus jugadores novatos y los no titulares. No obstante, las emociones no terminaron e incluso los del Tepeyac anotaron en una ocasión para decretar el marcador 21-7, aumentando a los puntos extras del pateador de la Ola Verde, Arturo Galván. “Queríamos ver a los jóvenes de primer y segundo año en diferentes situaciones más reales al juego y saber si pueden cubrir huecos que pudiéramos llegar a tener en la temporada”, afirmó el coach de la línea defensiva, Oscar Sánchez.

Él mismo señaló que si bien el ritmo de juego se vio lento y los hombres no figuraron como se esperaba, esto se debe a que ambos conjuntos vienen de una pretemporada ardua. Pero todo cambiará conforme transcurran las jornadas, pues los sistemas ofensivos y defensivos estarán perfectamente instalados, las cuestiones físicas serán las mejores y la emoción de tener una temporada más estará plena para ahora si demostrar el poderío real semana tras semana.