Morenistas se unen en contra de Eric Cotoñeto

Las dos convocatorias que ya circulan serán analizadas y votadas mañana martes a las 15 horas, cuando se desarrolle la sesión del CEN de Morena.

Mientras que el delegado con funciones de presidente de Morena, Mario Bracamonte González, pidió a los militantes no dejarse sorprender por Eric Cotoñeto Carmona, quien realiza asambleas distritales y dice representar a este partido pues busca la dirigencia estatal; por otra parte, consejeros nacionales se pronunciaron en contra de un posible "albazo", ante la convocatoria de Yeidckol Polenvsky la que intenta favorecerse y favorecer al ex dirigente del PRD en Puebla.

Bracamonte González, sostuvo que los únicos representantes de Morena en Puebla son los miembros del Comité Ejecutivo Estatal y los consejeros, pero ningún personaje externo a las filas de éste partido puede ir y hablar ante militantes buscando la dirigencia.

"El señor hasta donde sé no es ni consejero, ni preside el Consejo y el Cómité Ejecutivo Estatal lo presido yo, el señor tampoco tiene una secretaria y con eso le contesto (...) desconozco el contenido de esas reuniones, no tengo conocimiento de cuántas ni en dónde se están realizando y prevengo a todos para que no nos equivoquemos, hay una cantidad de casos tremendos de gente que se ostenta como representante de partido y es de otros partidos", dijo el morenista.

Entrevistado vía telefónica, respecto a las asambleas distritales que realiza Eric Cotoñeto Carmona, quien desde el año pasado confirmó su intención de buscar la dirigencia de Morena en Puebla, Mario Bracamonte González advirtió a los militantes a no dejarse sorprender y en su caso a esperar a la emisión de la convocatoria para entonces tener claras las reglas rumbo a la renovación de los órganos de dirección.

"Todo esto es un cúmulo de despropósitos que solo confunden a nuestra militancia, no quiero utilizar el término sancionar ni amenazas, simplemente hay que hacerles ver qué no se dejen sorprender en su buena fe y que sepan dónde están los órganos de dirección del partido y quienes son las personas que ejercen estos órganos de dirección de partido para que no se equivoquen", dijo.

Mario Bracamonte González está en posibilidad de buscar la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, pues fue en enero de este año cuando el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) determinó que él asumiera el cargo de delegado con funciones de presidente en un contexto electoral, por lo que los estatutos no le impiden su participación.

Exigen consejeros nacionales transparencia en la convocatoria

A unas horas de que los 15 integrantes del CEN de Morena aprueben la convocatoria para la renovación de los Consejos Nacional y Estatal, así como de los Comités Ejecutivos Nacional y Estatal, consejeros nacionales poblanos exigieron que se emita una convocatoria legal.

Por medio de un comunicado, los consejeros exigieron respetar los acuerdos tomados por el Consejo Nacional el pasado 7 de julio, en el sentido de que el padrón a utilizarse será el que ya tiene el INE de 3 millones 100 mil afiliados y rechazaron abrir el paso a quienes llegaron después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

El comunicado cita: "la convocatoria del congreso nacional próximo que algunos medios digitales y escritos han estado compartiendo, en donde a su vez comentan que favorece a algunos personajes, es falsa. Dicha convocatoria no fue discutida en alguna sesión válida del Comité Ejecutivo Nacional, no fue aprobada por al menos la mitad más uno de los miembros del mismo órgano, mucho menos cumple con lo que se ha acordado en el Consejo Nacional del cual somos parte. Cabe mencionar que esa sesión no es válida en su concepción ni en su ejecución de acuerdo con la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia".

Los firmantes son Carmen María Palma Benítez, Isabel Lugo Chávez, Iván Camacho, Mendoza, Reynaldo Huerta, Juan Pablo Santiago, Edgar Garmendia de los Santos y

Pablo Salazar Vicentello, quienes señalaron que estarán atentos a los acuerdos que se emitan este martes y de imponerse, sin mayoría Yeidckol Polenvsky, estarán preparados para impugnar.

Cabe recordar que, el pasado sábado solo siete de 15 miembros del CEN aprobaron la convocatoria que emitió Yedckol Polenvsky, pues no tomó en cuenta a Brenda Reyna Flores y a Hugo Lino, por lo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determinó que los derechos de los morenistas están a salvo y deben ser tomados en cuenta para la emisión de la convocatoria.

En este orden, las dos convocatorias que ya circulan serán analizadas y votadas mañana martes a las 15 horas, cuando se desarrolle la sesión del CEN de Morena. Uno de los documento es impulsado por Yeidckol Polenvsky y otro por la Comisión Nacional de Elecciones.