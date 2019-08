Reprueba presidente de ACECOP que autoridades metropolitanas evadan responsabilidades en seguridad

Ante el robo de relojes en centros comerciales de la Atlixcáyotl.

Ante el incremento de los índices de inseguridad en las inmediaciones y afuera de los centros comerciales localizados en la vía Atlixcáyotl, las autoridades municipales de la zona metropolitana han preferido deslindarse de sus responsabilidades como la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Puebla (SSPTM), a cargo de María de Lourdes Rosales Martínez, al afirmar que corresponde desplegar acciones a otro Ayuntamiento.

El presidente de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (ACECOP), Andrés de la Luz Espinosa, reiteró que la reaparición de elementos de grupos del crimen organizado dedicados a robar relojes de lujo, como el ocurrido en el estacionamiento de Costco y otras plazas de ese amplio perímetro, evidenciados en redes sociales, deriva también del periodo de transición de las autoridades.

Reveló que representantes del sector acordaron la noche del lunes una reunión con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta esta misma semana porque es necesario frenar los “operativos” de estos delincuentes.

Recapituló que de los más de 10 millones de visitantes mensuales que arriban a Puebla, el 70 por ciento son turistas que no únicamente llegan a disfrutar de la gastronomía o de los paseo por el Centro Histórico, sino vienen a realizar compras a los diversos centros comerciales.

“En esta misma época vimos este mismo fenómeno, no digo Angelópolis, hablemos del corredor Atlixcáyotl, si digo zona Angelópolis yo estoy satanizando, es el corredor iniciando Atlixcáyotl a Solesta; nosotros hemos visto otra vez robo de relojes, muy parecido al que está brotando, observan a la gente, los siguen, se los quitan y se lo dan a otra persona que sale de la ciudad de Puebla”.

De la Luz Espinosa especificó que la respuesta de las autoridades seguridad del municipio de Puebla sobre que no les corresponde sí les indigna porque las personas no distinguen si es San Andrés, San Pedro, Cuautlancingo o Coronango, únicamente quieren soluciones y coordinación entre los tres niveles de gobierno y entre los alcaldes de la zona metropolitana.

“El ciudadano no ve si es Puebla u otro municipio, nosotros creemos que debe haber coordinación directa, a lo mejor por el cambio de administración no han empatado, pero el tipo de respuesta que dan nos puede llegar a indignar y molestar: no me toca a mí, le toca al de junto; acá todos somos Puebla y necesitamos trabajar de la mano de todos, no hay un distinguido de una cuadra a otra cuadra”.

Al referirse a hurtos de relojes, indicó que son las mismas personas porque tienen el mismo modus operandi, además de la zona por donde realizan sus fechorías.

Destacó que los 20 robos en el último trimestre se han realizado en zonas comerciales con salida rápida como a Chachapa, Amalucan y a la Avenida Hermanos Serdán.

Insistió que han sido afectados la imagen de tiendas departamentales, personal y los clientes a pesar de la seguridad particular contratada, pero sí necesitan de la intervención de las autoridades municipales de la zona metropolitana.