Cerrar el paso al oportunismo pide Gabriel Biestro, ante renovación de la dirigencia estatal de Morena

El diputado local subrayó que el padrón de este partido político debe ser auditado de forma constante para evitar que llegue gente que desconozca los principios del instituto político.

“Hay que cerrarle las puertas al oportunismo” sentenció el presidente del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, quien se pronunció en contra de que el padrón de militantes de Morena se abra antes de la renovación de los Comités Ejecutivos Nacional y Estatal de Morena, así como de los Consejos Nacional y Estatal.

El morenista consideró que la idea de la secretaria con funciones de presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, no es viable, ya que esto abre el paso a priistas, panistas y perredistas y a todos aquellos ciudadanos quienes no coinciden con la ideología de este partido político.

El diputado local refirió que “con respecto a la convocatoria considero que todos los partidos, todos cuidan sus métodos, se cuidan la espalda, lo que menos queremos es estar repletos de gente que no sabe ni qué es el partido ni a dónde va ni qué propone ni cuáles son sus principios. Hay que cerrarle las puertas al oportunismo, creo y lo digo con todo respeto al partido al único en el que he militado”, dijo.

El diputado local añadió que el padrón de este partido político debe ser auditado de forma constante para evitar que llegue gente que desconozca los principios de este instituto político.

"Debemos cuidar mucho lo que el partido representa para la gente y cuidar que las dirigencias sean totalmente congruentes con una dirección de cambio, de una nueva forma de hacer política, creo que si se abren las puertas de manera indiscriminada es como abrir una compuerta que al final va acabar ahogando a los que estamos adentro", refirió.

El diputado local dijo que el partido político de reciente creación ya se volvió atractivo para diferentes grupos políticos, por lo que es necesario que sea quien sea el próximo dirigente estatal del partido debe cuidar que no haya infiltrados y que se trabaje a favor de las causas sociales, siguiendo la línea de Andrés Manuel López Obrador.

Defiende a Eric Cotoñeto, sí es militante

En este orden, el ex dirigente de Morena en Puebla también defendió la posible llegada de Eric Cotoñeto al partido político, pues dijo que el experredista sí está afiliado a este instituto, pues lleva dos años colaborando con el Movimiento Regeneración Nacional, desde que Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado, comenzó su trabajo político con las y los militantes.

En todo caso, el ex presidente del PRD o cualquiera que pretenda participar en este proceso “tendrá que hacer el trámite correspondiente en la Secretaría Nacional de Organización para estar incluido”, es decir, un proceso de verificación y validación de este órgano.

"Se tiene que cuidar muy bien este proceso, todos los partidos tienen sus tiempos y métodos, sé que Eric Cotoñeto está afiliado desde antes, yo desde que no estoy en la dirigencia no sé nada de esas cuestiones, pero más allá de eso, sin un afán particular, todos tienen el derecho. Eric Cotoñeto tiene dos años con nosotros", dijo.

Cabe señalar que, grupos de Morena se pronuncian en contra de que el principal operador político de Miguel Barbosa Huerta esté realizando asambleas y con ello busque apuntalarse para ganar la dirigencia estatal.

Incluso, el delegado con funciones de presidente, Mario Bracamonte González se pronunció en contra de que Cotoñeto Carmona esté realizando asambleas a nombre del partido político pues afirmó que no representa a este instituto político.

Acuerdo con Alejandro Armenta

Por otra parte, Biestro Medinilla aseguró que es un gesto de buena voluntad desistirse de su petición de sanción en contra del senador, Alejandro Armenta Mier, con quien tuvo un acercamiento previo a la toma de protesta de Miguel Barbosa Huerta.

El legislador local señaló que se trata de construir la unidad en torno al proceso de renovación que vivirá Morena en las siguientes semanas con la publicación de la convocatoria para elegir a los miembros de los órganos de dirección.

"Esto es una decisión personal, incluso yo ya había tenido un acercamiento con el senador en razón de la toma de protesta, pero es un gesto de buena voluntad y de paz que debe de prevalecer en el partido y así va a ser", dijo Gabriel Biestro.

Cabe recordar que el legislador local interpuso documentos para que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia sancionará al senador, Alejandro Armenta Mier, porque en el periodo de precampañas el expriista realizó diferentes comentarios en contra del instituto político y del entonces candidato al gobierno del estado, Miguel Barbosa Huerta.