Tras la fuga de gas LP, que se registró el pasado martes en San Jerónimo Ocotitlán, perteneciente al municipio de Acajete, y que provocó el cierre de la autopista México-Puebla, este miércoles Protección Civil Estatal informó que se realizan labores de un incendio controlado en el sitio.

En el lugar donde se ubicaba una toma clandestina y que provocó este siniestro, trabaja Guardia Nacional, Petróleos Mexicanos (Pemex), Protección Civil Estatal y de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).

Debido a los trabajos que aún se realizan, Protección Civil de Puebla ha pedido a los pobladores evitar acercarse a la zona.

En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, hizo un llamado a la sensatez de parte de los mexicanos que están participando en el robo de gas LP, pues resaltó que se pone en riesgo a la población de sufrir un accidente.

El que no escucha a la gente, el que no tiene comunicación con el pueblo, no es político. Conferencia de prensa. https://t.co/sZhELrw4GA