Rechaza Fernando Manzanilla influir en elección interna del PAN

El secretario de Gobierno estatal se defendió de un bloque de panistas, quienes afirman que está 'metiendo las manos' en el proceso interno del partido, a través del cual se renovarán las dirigencias municipales.

El secretario de gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, rechazó que influya en los procesos internos tanto del Partido Acción Nacional (PAN) como del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pues todo servidor público debe respetar la ley, y existe una orden estricta del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, de que ningún funcionario se involucre en temas partidistas.

Entrevistado afuera de Casa Aguayo, el funcionario estatal se defendió de un bloque de panistas, quienes afirman que 'está metiendo las manos' en el proceso interno del partido, a través del cual se renovarán las dirigencias municipales.

“La idea que tenemos es no meternos en los procesos electorales, desde luego de toda la ciudadanía y de los partidos, me parece que es una lucha interna más entre ellos, pues cada quién se ataca como puede. Seremos respetuosos, y el gobernador (Miguel) Barbosa sí ha indicado que el gobierno del Estado, los actores y servidores públicos, no estarán participando en política partidista. Somos servidores públicos de todos los poblanos, no estamos participando en ningún partido, incluido el tema de Morena”, refirió.

Refirió, desde el proceso electoral extraordinario fue señalado constantemente de influir; sin embargo, señaló que está limpio, pues la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) realizó una investigación y lo deslindó de responsabilidades.

Es más, el funcionario presumió que, “cuando fue la elección estatal, hubo repetidos señalamientos en el mismo sentido. Yo recibí hace un mes un oficio de la Fepade, de (José Agustín) Ortiz Pinchetti y me puso que fue una elección ejemplar”, refirió.

El funcionario estatal dijo que es respetuoso de la vida interna de cada partido político, pues él está enfocado a trabajar a favor de las y los poblanos, ya que esa es la encomienda principal que tiene al frente de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Y es que, un bloque de panistas opositores a Eduardo Alcántara han manifestado que el titular de la Segob estaría detrás de esta candidatura; sin embargo, el funcionario estatal rechazó tales señalamientos y afirmó que es un servidor público que ejerce su función para todas y todos los ciudadanos, más no para un cierto grupo de la sociedad.

Fin de semana renovación en el PAN



Será el siguiente fin de semana cuando se lleve a cabo la elección interna del PAN, en donde se elija a los miembros del Comité Directivo Estatal, por lo que en la capital los candidatos son Jesús Zaldívar y Eduardo Alcántara a quien se le ha ligado con Fernando Manzanilla Prieto.



Debido a las voces que ligan al candidato panista con el secretario de gobernación estatal, el secretario general de este partido en la capital, Fernando Sarur Hernández informó hace un par de semanas sobre cambios en esta plantilla.



Posterior a estos cambios, Eduardo Alcántara confirmó que los cambios realizados fueron analizados tomando en cuenta la voz de los propios involucrados quienes prefirieron alejarse antes de que se continuarán con los rumores de una posible infiltración de externos en las decisiones del albiceleste.



En este orden, tanto Ángeles Garfias, Carolina Bouregard Martínez, Hugo Ávila Rodríguez y Eduardo Louvier Hernández, acompañan al candidato en la plantilla, quienes fueron cercanos a Eduardo Rivera Pérez.



En la capital participarán poco más de 4 mil militantes de Acción Nacional en la elección interna y resultado de esta votación, el próximo dirigente asumirá su cargo en septiembre.