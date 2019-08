Periodista michoacana pide ayuda por intento de violación y termina golpeada, presuntamente por mujeres policías

Mitzi Torres relató los hechos en un video: “Fui agredida como mujer, pero también por el hecho de ser reportera… Hago este video porque tengo mucho miedo de las posibles represalias”.

La periodista michoacana de televisión, Mitzi Torres, denunció este miércoles en un video que fue víctima de un presunto abuso policial por parte de elementos mujeres de la Policía de Morelia, luego de que ella solicitó ayuda ante un intento de violación y en vez de ser apoyada fue golpeada presuntamente por las oficiales. El caso fue denunciado ante la Fiscalía General de Michoacán.

En el material videográfico, el cual dura 2 minutos con 30 segundos, la reportera menciona: “Mi nombre es Mitzi Torres, soy reportera de televisión en Morelia, Michoacán, fui víctima de un intento de violación y al solicitar apoyo de la Policía Municipal éstos arribaron al lugar y más que apoyarme me detuvieron, revictimizándome, me subieron a una patrulla y al momento de indicarles que era periodista se inició en mi contra un maltrato físico y psicológico, cuestionando mi vestimenta, diciéndome que me creía muy influyente, pero que eso no me iba a servir y propinándome golpes en la cara, los que tengo.

“Fue un proceso en el cual me llevaron a los separos y durante las horas que pase en este lugar fui víctima de muchas burlas por mi vestimenta, por mi profesión, se me trató con mucha saña, mucha burla, no tuve derecho a una audiencia inmediata, el medico no quiso legitimar que yo tenía golpes visibles, se me trató de loca y al final cuando la juez cívica escucha mi parte, a pesar de los rastros visibles en mi cara, la juez indica que no tengo ningún golpe porque el médico lo negó, lo asientan en la acta de la audiencia y me hacen ‘el favor’ de dejarme salir antes de las 24 horas de arresto, poniéndome sanciones comunitarias.

“Quiero resaltar esto en mi calidad de mujer y de periodista: porque fui agredida como mujer, pero también por el hecho de ser reportera. La saña con que se me trató por parte de las policías municipales, que eran dos mujeres, fue por el hecho de ser reportera y sentirme ‘influyente’, de acuerdo a su opinión, esto ocurrió durante las primeras horas del martes 20 de agosto y hago este video porque tengo mucho miedo de las posibles represalias de estas personas”, así lo manifestó Mitzi Torres en el citado video.

Por su parte, su abogado, Ignacio Mendoza, declaró vía telefónica al ser entrevistado por la redacción de Red 113 Michoacán: “Sobre lo ocurrido se tiene que empezar una investigación, hay muchos funcionarios a los que se les va a llamar a declarar. Aquí hay dos cosas: el intento de violación y el abuso de autoridad. La autoridad municipal dice en su parte policial que ella se auto-infligió los golpes y a simple vista se ve que no es así. Hay algo que se tiene que investigar, se trata de tapar el hecho al decir las policías que ella estaba ebria y demás; sin embargo, eso no es justificación para que ella llegue golpeada a Barandilla”.

Con relación al asunto, la Policía de Morelia emitió la siguiente postura en su página oficial de Facebook: “La Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana en Morelia, esta comprometida con la protección y seguridad de la población, especialmente de las mujeres, por lo cual se inicio una investigación de oficio, en relación a la denuncia pública que realizó en redes sociales la comunicadora de CB Televisión, Mitzi T.

Con información de Red 113 Michoacán