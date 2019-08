“Soy un hombre de palabra”: AMLO en spots del Primer Informe de Gobierno

López Obrador aseguró que es un hombre de palabra y está cumpliendo con los compromisos.

“Los compromisos se cumplen”, afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador en dos promocionales previos a su primer informe de gobierno que recién empiezan a circular, centrados en la austeridad y la economía.

“No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, el diésel, el gas, la luz, no ha aumentado la deuda pública”, refiere López Obrador en uno de los dos mensajes de medio minuto de duración grabados en Palacio Nacional.

En el mismo sentido destaca que el salario mínimo registró un incremento de 16% como no sucedía desde hace 36 años.

Andrés Manuel López Obrador - Spot Informe de Gobierno pic.twitter.com/OqvYHAcdan — Lo + viral (@VideosVirales69) August 24, 2019

En su segundo mensaje, el tabasqueño se centra en las medidas de austeridad, la supresión de las pensiones millonarias para los expresidentes, su determinación de vender el avión presidencial y que ningún funcionario público percibe mayores ingresos a los reportados por el Jefe del Ejecutivo.

Este fin de semana, López Obrador se concentrará en la redacción de su primer informe de gobierno a realizarse el 1 de septiembre desde Palacio Nacional, mensaje que no será difundido en cadena nacional.

Con información de Proceso