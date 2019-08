En Norco, California, una serpiente de cascabel mordió a un joven en el porche de su casa la tarde del pasado domingo 18 de agosto.

“Salí al porche delantero, lo escucho sonar y me muerde”, dijo Bryce Russell, de 19 años, a ABC7.

Un video captado por una cámara de seguridad muestra el momento en que el joven sale de su casa descalzo. Repentinamente, la serpiente, escondida entre muebles, ataca y lo muerde en un pie.

El hombre manifestó que, aunque el dolor no era demasiado fuerte, comenzó a sentir pavor, cuando notó que el veneno le estaba provocando una inflamación.

SNAKEBITTEN: A 19-year-old in Norco, California, is recounting the moment a rattlesnake on his family’s front porch bit him on the foot, with the teen receiving 24 vials of anti-venom over two days in the hospital; his sister killed the poisonous snake. https://t.co/ptVigYvsua pic.twitter.com/igHWvq47a6