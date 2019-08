Tras zafarrancho; elección municipal del PAN se definirá en tribunales

En una primera instancia se dio por ganador a Jesús Zaldívar quien obtuvo 1 mil 294 votos; después el equipo de Eduardo Alcántara acusó un fraude luego de afirmar que hubo 201 boletas pérdidas.

Con un zafarrancho terminó la Asamblea Municipal del PAN, en la que se acusó fraude por parte de Jesús Zaldívar Benavides, quien durante la asamblea habría sido el ganador con mil 294 votos; sin embargo, Eduardo Alcántara Montiel, rechazó los resultados al afirmar que hubo 201 boletas pérdidas, las que más tarde se encontraron tiradas entre la basura, pasillos, incluso en los botes del sanitario.

Durante la asamblea fueron repartidas 2 mil 634 boletas para la elección, por lo que hubo acusaciones de los propios militantes en el sentido de que 201 boletas quedaron extraviadas, pues no coincide la numeralía entre los votos emitidos y los 43 nulos.

"Hay 162 votos que no existen, gente que se registró pero no aparecen, no se suman, más los nulos que son terminantes para el resultado de la votación. Vamos a requerir que se abran los paquetes porque no concuerda la cantidad de las boletas depositadas con los votos registrados, no cuadra", acusó Eduardo Alcántara Montiel.

Ante estas acusaciones el grupo de Eduardo Alcántara Montiel recurrirá ante las instancias internas del PAN, ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el objetivo de echar abajo está elección interna.

Se pedirá la apertura de los paquetes electorales y además se exigirá una anulación de la elección, pues se reunieron boletas tiradas como prueba del fraude, incluso algunas encontradas en el Italian Coffe, cerca del Salón Country, donde se desarrolló la Asamblea Municipal.

En este evento fue notoria la ausencia de Rafael Moreno Valle Rosas, además de las consignas como "Fuera Morena, Fuera Morena", en la que el bloque del fallecido exgobernador habría sido el triunfador de la contienda interna con Jesús Zaldívar Benavides, es decir, con 200 votos, número igual de boletas extraviadas.

A diferencia de otros años, en esta ocasión, la asamblea municipal del PAN lució sin extrema vigilancia por la acostumbrada asistencia al evento del entonces primer panista, Rafael Moreno Valle Rosas, fallecido el pasado 24 de diciembre y, a pesar de que se esperaba la llegada de más de 4 mil panistas, apenas y se rebasó el 50 por ciento de asistencia con la que se concretó el quórum para llevar a cabo este evento, cerca del medio día.

En esta elección también fueron votadas las propuestas para los Consejos Nacional y Estatal, quienes serán electos en las respectivas sesiones del próximo 8 y 25 de septiembre, así Mario Riestra, Carlos Pando Mejia, Oswaldo Jiménez, Pablo Montiel Solana, Fernando Sarur, por mencionar algunos, se perfilan para ocupar cargos en los órganos partidistas.

Entre los líderes panistas llegaron el bloque de quienes apoyaron a Eduardo Alcántara, entre ellos Oswaldo Jiménez y Carolina Beauregard; por otra parte, quienes respaldaron a Jesús Zaldívar como Eduardo Rivera, además arribó al lugar la ex candidata independiente, Ana Teresa Aranda; mientras que la Comisión Organizadora Electoral fue encabezada por Jorge Aguilar Chedraui.

#ÚltimaHora || Se registra conato de bronca en el PAN debido a que se encontraron supuestas boletas a favor de Alcántara.



Vía: @CristopherDam 📹 pic.twitter.com/IROBrikObK — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) August 25, 2019

Todos contra todos

A las 9 horas del domingo 25 de agosto comenzaron a llegar los panistas al Salón Country, el registro de delegados comenzó con la repartición de tamales y atole, poco a poco fueron entrando.

Una vez con quórum fue entonado el himno nacional y acto seguido comenzaron los discursos, el primero de ellos del dirigente municipal saliente, Pablo Rodríguez Regordosa, siguieron Gerardo Maldonado, Eduardo Rivera y los candidatos, Jesús Zaldívar y Eduardo Alcántara. Siguió el proceso de votación y escrutinio.

Una vez teniendo los resultados, a los golpes le entraron Francisco Mota, Pedro Gutiérrez, Óscar Pérez Córdova, Jesús Zaldívar y Mario Riestra, mientras que Francisco Fraile García tachaba las boletas marcadas a favor de Eduardo Alcántara para hacerlas parecer como nulas.

Mientras que Óscar Pérez Córdova -quien en el pasado rechazó un fraude electoral en las elecciones ordinarias constitucionales de 2018-, este domingo acusó fraude por parte del grupo de Jesús Zaldívar, pues las 201 boletas desaparecidas fueron encontradas en el sanitario del Italian Coffe ubicado en la misma calle del Salón Country, donde se desarrolló la asamblea municipal, en pasillos y en las bolsas de basura.

"Yo avise de las boletas marcadas a favor de Eduardo Alcántara y están fuera de este recinto, pero bueno, por eso yo a lo que vengo. Es lo que avisamos, avisamos que había boletas fuera de este recinto, se los pedimos, estaban en el Italian Coffe, se los pedimos", recriminó Oscar Pérez a Francisco Fraile.

En su oportunidad, Pedro Gutiérrez, reprochó este fraude y afirmó "no se vale, se los digo francamente, toda la compra. La diferencia de 200 votos que no fueron emitidos son las boletas que se perdieron en el contexto de la asamblea, hay instancias, esta es una prueba fehaciente y se entregaron a esta mesa. Esto no se vale y qué pena que ustedes sean los artífices, estando en el PAN y presumiendo la democracia interna del PAN, no se vale y nos acusan a nosotros de intromisiones, quién está entrometido solo el comité municipal y Jesús Zaldívar, te respeto Mario (Riestra) y te aprecio, pero no se vale", dijo Pedro Gutiérrez.

En respuesta, Mario Riestra y Francisco Fraile señalaron que hay instancias competentes para recurrir ante estos señalamientos de fraude, pero convocaron a calmar los ánimos, mientras que atrás de ellos estuvo en todo momento Jesús Zaldívar, acusado de fraude electoral.

En su discurso, el secretario general del PAN, Francisco Fraile García, señaló que los panistas quienes hayan estado inconformes con este proceso pueden recurrir a los órganos partidistas, incluso a los tribunales si así lo prefieren, pero el triunfo, al menos en esta asamblea, dijo, es a favor de Jesús Zaldívar.

"Tienen derecho a impugnar cuando algo les parezca que no es correcto y en ese sentido Tanto la Comisión como el Comité Directivo Estatal están abiertos a recibir las impugnaciones que consideren prudentes en el orden y estatutariamente, lamentó el rompimiento de una asamblea que a mi juicio hacía mucho tiempo no teníamos en Puebla. Lamentó porque salí hablar con el candidato Alcántara a pedirle que regresara y me dijo que todo seguirá en el orden estatutario del PAN, esto de verdad me duele, me duele muchísimo porque fue un proceso en el que se cuidó que todo estuviera en orden", sentenció Fraile García.

El bloque morenovallista conminó a Eduardo Alcántara a respetar los resultados de la elección interna, a pesar de las pruebas de fraude electoral que encontró el panista, para proceder conforme lo marcan los estatutos.