‘Se pusieron el saco’, afirma Barbosa por declaraciones de detractores políticos por venta de menores del DIF

Señaló que las investigaciones serán consolidadas, documentadas y con casos reales que serán denunciados ante la Fiscalía General del Estado.

Los casos de venta de menores desde el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) se están documentando afirmó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien señaló que será una investigación profunda que primero se ventilará ante las instancias legales y posteriormente de forma mediática.

Criticó a sus detractores políticos quienes han salido a “despotricar” en su contra después de que el pasado viernes reveló estas acciones de administraciones anteriores, pero insistió en que hay casos documentados, que incluso están ventilando los medios de comunicación, una de estas realizada por Intolerancia Diario.

Entrevistado tras asistir a Tepexco, donde se arrancó el ciclo escolar 2019-2020, el gobernador refirió que: “en su momento vamos a revelar todo, mira ya estamos investigando todo, todo, por eso advierto que pronto daremos a conocer las cosas, las investigaciones no se ventilan en la prensa”, dijo.

Pero además el gobernador continúo: “primero, cuando yo dije que pudiera haber un tema de venta de menores no dije de qué gobierno, dije de gobiernos anteriores, qué pasó, se pusieron el saco. Yo no dije a qué gobiernos me refería. Quiero decirle a todos que con declaraciones no van a parar las investigaciones del estado, del gobierno, vana a seguir declaren lo que declaren, nosotros vamos a continuar. No voy a ventilar, detalles, casos particulares que la propia”, señaló.

Señaló que las investigaciones serán consolidadas, documentadas y con casos reales que serán denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y se irá en contra de las y los responsables de estos actos ilegales.

Mientras que esta mañana el mandatario local reiteró que las investigaciones por este caso continuarán, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que él no tiene información respecto a estos supuestos hechos ilícitos, por lo que pidió que el gobernador de Puebla presente las pruebas correspondientes de sus dichos.

Anuncia Miguel Barbosa aumento a la tarifa del transporte público

Será el jueves cuando se retomen las reuniones con concesionarios del transporte público, las que encabezará el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien anunció que habrá aumento a la tarifa del transporte público, pero aún se analiza de cuánto puede ser este incremento.

A pregunta expresa en una entrevista colectiva que otorgó en Tepexco, el mandatario local refirió que las reuniones con concesionarios “las voy a continuar, tiene que ver con muchos temas: revisión de rutas, tarifa, seguridad, empiezo el jueves. Va haber un aumento, el aumento que la sociedad pueda soportar, el que derive de los estudios socioeconómicos”, dijo el mandatario.

A su vez, el gobernador refirió que la concesión a la ruta 25, en la unidad donde se consumó una violación a una joven de 19 años será suspendida, pues reprobó este hecho que lastimó no solo a la mujer sino a la sociedad en general.

Continuará gobierno reconstrucción por sismo de S19

Por otra parte, el gobernador anunció que ya fueron reparados 241 de 621 monumentos históricos dañados el pasado 19 de septiembre, por lo que su administración continuará con estas acciones, incluso ya se reunió con algunos funcionarios federales.

“Las Iglesias, los monumentos históricos que fueron dañados con motivo del sismo son 621, 621, los que ya fueron reparados son 241, falta por reparar los demás. Ya tuve mi primera reunión con el director general del Instituto Nacional de Antropología, ya tuve mi primera reunión y ya estamos planeando el presupuesto que van a tener que invertir desde la federación para ello y nosotros vamos a tener una partida para eso, estamos adentro de ese tema, el de los monumentos históricos dentro de donde están las Iglesias”, dijo.

Finalmente, reiteró que, el gobierno federal tiene un programa para reconstruir los monumentos dañados y el gobierno que encabeza destinará más recursos para concretar acciones en beneficio de las comunidades dañadas.