Califican con 7 a Ministerios Públicos en violencia sexual, atención temprana y robo de vehículos

El programa de monitoreo de las agencias de MP ha servido para reducir los tiempos de atención a víctimas de delito, además inhibe la corrupción al interior de la dependencia. La calificación de 7 fue “aceptable”.

De marzo de 2018 a julio de 2019, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJ) y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), aplicaron 2 mil 239 encuestas a víctimas de delitos en las agencias del Ministerio Público, y calificaron de forma “aceptable” el proceso para atender las denuncias, así como la atención que brinda los funcionarios públicos de dichas dependencias.

Al presentar los resultado del monitoreo ciudadano de Agencias de Ministerio Público, Hazael Juárez Huetle, coordinador de Proyectos del CCSJ, informó que únicamente se evaluó la Unidad de Investigación en delitos Sexuales, la Unidad de Atención Temprana y la Unidad de robo de vehículos, y en conjunto obtuvieron un 7 de calificación.

#Ahora 💡 || Hazael Juárez, coordinador de Proyectos del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, señala que la calificación de las agencias del ministerio público en temas de delitos sexuales, robo de vehículos fue de 7⃣ en cuanto a calidad.



Vía @dulcefer12 📹

Juárez Huetle dijo: “La calificación promedio de las tres agencias es de 7 (…) esta calificación es ponderada del 1 al 10, e inició con una calificación aprobatoria (de 4.9) y ahorita está con una calificación aceptable”.

Por su parte, Alejandra Gasca, coordinadora de atención a víctimas en MUCD sostuvo que este informe permitió reducir los tiempos de espera de las víctimas de delito, se ha mejorado el trato a los denunciantes y además ha inhibido actos de corrupción e irregularidades.

Alejandra Gasca comentó: “Lo que sí queremos lograr, es que la gente que ya se animó a llegar a una agencia de MP y que sí quiere denunciar, sí logre hacer la denuncia (…) les podemos decir que el 90 por ciento de personas que llegan a estas unidades logra hacer la denuncia”.

La coordinadora de MUCD resaltó que el monitoreo se entregará a titulares de las agencias evaluadas, así como a Gilberto Higuera encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), pues se debe mejorar en la información que se proporciona a las víctimas en cuanto a sus derechos, la eliminación de la revictimización, incremento a número de asesores jurídicos y médicos legistas.

Las cifras de los MP

La calificación de 7, presentada en el informe es por parte de las tres unidades del Ministerio Público; sin embargo, por separado, la Unidad de robo de vehículos obtuvo un 7.9 de calificación, en segundo sitio la unidad especializada en delitos sexuales con 6.8 y en tercer escaño la unidad de atención temprana con 6.3 de calificación.

#EnHilo 👉🏻 Pese a que la calificación es "aceptable", Juárez Huetle, indica que sí existen inconsistencias al momento de recibir una denuncia, por ejemplo tener procesos estandarizados y trabajar en la sensibilización de parte de los funcionarios públicos.



Vía @dulcefer12 📹

Respecto al tiempo de espera la unidad de atención temprana redujo su tiempo de espera para un primer contacto a la hora de interponer una denuncia se redujo de 2 horas a 7 minutos, en cuanto a la dependencia especializada en robo de vehículo paso de una hora a 11 minutos, mientas que la unidad de delitos sexuales aumentó su tiempo pues pasó de 40 minutos a 2 horas.

En cuanto a los pendientes, el informe sostiene que se debe institucionalizar los procedimientos de cada una de las agencias, contar con procesos estandarizados que garanticen proporcionar información a las víctimas de delito y formar a las y los funcionarios sobre la sensibilización de las víctimas.

Finalmente, Hazael Juárez, sostuvo que en Puebla de cada 100 delitos 94 no se denuncian, entre las razones para no presentar una querella son por considerarlo una pérdida de tiempo y porque luego de la denuncia el proceso de investigación no se sigue, “este monitoreo lo que intenta es atender la desconfianza que hay hacia la institución”, dijo.