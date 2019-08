INE lanzará convocatoria para elegir nuevo presidente del IEE

El vocal ejecutivo del INE en Puebla señaló que el Consejo General deberá emitir una convocatoria para elegir al sucesor de Jacinto Herrera.

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla, Joaquín Rubio Sánchez señaló que el Consejo General deberá emitir una convocatoria para elegir al próximo presidente del Instituto Electoral del Estado luego de la renuncia de Jacinto Herrera Serrallonga al cargo.

En entrevista, al acudir a la sede de Congreso del Estado para informar de los resultados de la Consulta Infantil, el funcionario dijo además en torno a la investigación de los consejeros del Organismo Público Local Electoral de Puebla, que será el propio consejo general el que determinará si procede continuar con la investigación, una vez que transcurrió más de un año.

Precisó que una vez que se haga efectiva la renuncia de Jacinto Herrera se deberá nombrar un presidente provisional entre los seis consejeros que hay, y posteriormente se lanzará la convocatoria por parte del INE para elegir al presidente que concluya el período que es hasta el 31 de octubre de 2022.

Aclaró que la renuncia no afectaría la realización de la elección en Tepeojuma en caso de que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifique la resolución de la sala regional, una vez que desde el acuerdo que se tomó para atraer la elección para de Puebla se determinó que serían también las elecciones extraordinarias que ocurrieran.

El funcionario electoral dijo que la investigación debe continuar pero será la instancia del INE la que determine la manera en que se hará.

Al insistirle si esta renuncia pondrá un alto a la investigación que existe en contra de Herrera Serrallonga, respondió que esa es una decisión que únicamente compete al Consejo General del INE.

"Lo lleva el consejo general, él presenta su renuncia por motivos personales, pero se debería esperar, en lo particular no creo que al emitir su renuncia quede finiquitado este proceso, este proceso de investigación tiene que concluir".

Rubio Sánchez consideró prudente no adelantar vísperas y esperar a conocer la decisión de las oficinas centrales sobre la investigación que siguen en contra de Herrera Serrallonga y en la que también están incluidos la ex secretaria ejecutiva, Dalhel Lara Gómez y los ex consejeros, Federico González Mangaña y Flor de Té Rodríguez Salazar.

Seguir la investigación

Gabriel Biestro Medinilla al ser cuestionado del tema y la salida de consejeros indicó que lo que se ha dicho es que estén o no, "lo que se tiene que hacer es revisar la actuación de sus integrantes o quienes fueron, ya que aunque hayan renunciado, no se pueden escapar a la acción de la justicia en caso de que hayan incurrido en irregularidades.”

Aclaró que el Congreso no es un órgano jurisdiccional, “no somos jueces, pero si podemos iniciar el punto para que haya una investigación. Los consejeros tienen la obligación de responder, sobre todo cuando los partidos ponen en duda el buen desarrollo”.

“No decimos que las haya, pero tienen que responder varias preguntas, hay que ver cuál es la ruta adecuada, no se trata de una situación de vendetta sino de que situaciones como las que se han presentado hace años no se vuelvan a registrar”.

“Hablamos de cuando le quitaron todos los recursos a Morena, y la actuación que tuvieron en la cadena de custodia, pese a que deben cuidar”.