De 7 a 9 pesos aumentaría tarifa al transporte público, a partir de septiembre

El representante de la Coordinadora Estatal del Transporte Público señaló que si la cantidad final es de 9 pesos, los concesionarios asumirían la seguridad y buen servicio.

De entre 7 a 9 pesos sería el incremento a la tarifa del transporte público, pues son las cifras que los concesionarios plantearon al gobernador, Miguel Barbosa, quien anunciaría este aumento antes de que concluya este mes, con base a los estudios socioeconómicos y a los acuerdos que tenga con las organizaciones de transportistas, durante las siguientes horas.

Foto: Cristopher Damián / Intolerancia

El compromiso por parte del gobierno del estado, después de las ocho reuniones que se llevaron a cabo desde el pasado 4 de julio y que concluyeron el 29 de ese mismo mes, fue que antes de concluir el mes de agosto se concretaría el aumento que entraría en vigor a partir del 1 de septiembre y aunque el mandatario local refirió que este jueves habría una reunión con las organizaciones de transportistas, hasta el momento se tiene conocimiento de que esta sería en principio con los representantes de la Red de Transporte Articulado (RUTA).

Entrevistado por Intolerancia Diario, el representante de la Coordinadora Estatal del Transporte Público, Arturo Loyola González, explicó que la cifra dependerá del acuerdo final, este jueves, pues si sube a 7 pesos la tarifa el gobierno tendrá que apoyar con subsidios a los permisionarios, para hacer frente a situaciones que enfrenta el mismo transporte, pero si la cantidad final es de 9 pesos los concesionarios asumirían la seguridad y buen servicio.

Detalló que "nosotros hemos planteado que lo que se anuncie por parte del gobierno, nosotros entraríamos a platicar con ellos para ver cómo cumplir, suponiendo que sea de 7 pesos eso no resuelve absolutamente nada como para que los concesionarios puedan cumplir con las obligaciones que tienen, que marca la ley y el reglamento; si son 8 pesos en lo que respecta a unidades de menos capacidad, si son 9 pesos absorverían los propios concesionarios el compromiso directo, pero si se quiere proteger a través del gobierno la economía de las familias, que nosotros estamos de acuerdo en eso, que no sea a costa de las familias de los concesionarios", dijo.

Loyola González dijo que los permisionarios serán respetuosos de la decisión que tome el gobierno del estado, siempre y cuando no sean sacrificadas las miles de familias que dependen también de los ingresos del transporte público, por lo que los estudios socioeconómicos ya están en la mesa y en las siguientes horas el gobierno del estado haría el anuncio oficial.

"Nosotros le dimos a conocer que se han entregado de manera puntual los estudios correspondientes y que me han pedido, los tienen elaborados y no creo que haya bajado algo (precios de la canasta básica, etc) al contrario la inflación esta arriba y el anuncio que hizo el gobernador lo vemos con agrado de que haya esa voluntad y sensibilidad. Para resolver este tema, desde hace años", dijo.

Loyola González refirió que la tarifa del transporte público en Puebla es de las más bajas a nivel nacional, y por lo menos ya son 10 años que no sube, a pesar de que se solicitó no sólo a este gobierno, sino a las tres pasadas administraciones, desde Rafael Moreno Valle, José Antonio Gali Fayad y al gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido.

"Hay un compromiso de esas mesas de diálogo que tuvimos en Julio, que este mes se haría el anuncio del aumento, estamos a tres días de que concluya este mes y esperemos que esto sea una realidad porque ya no aguantamos. Hicimos entrega de los estudios correspondientes y arrojan un incremento en todo, menos en el transporte. Estamos de acuerdo en proteger los recursos de los poblanos y la tarifa es acordada, la tarifa es socialmente acordada con las autoridades y se da con base a los incrementos", dijo.

Exigen concesionarios más seguridad en transporte

Tomando en cuenta que en el transporte público es en donde se registran gran cantidad de asaltos, el representante de la Coordinadora Estatal del Transporte Público, Arturo Loyola González, exigió que el gobierno del estado implemente estrategias para combatir este problema social, pues no sólo se ataca a los choferes, quitándoles dinero y lastimándolos física y psicológicamente, sino a los usuarios.

Refirió que los permisionarios están dispuestos a coadyuvar con denuncias cuando detecten algún indicio de bandas de asaltantes, además de que las unidades tengan GPS, botones de alerta y cámaras de video vigilancia, pero es necesario que las autoridades implementen una estrategia que permita más seguridad en las unidades.

"Nosotros le exigimos al gobierno que proporcione la seguridad necesaria primero para os usuarios, pero también para los concesionarios que está en juego su patrimonio y también el del propio operador, es una exigencia que nosotros hacemos toda vez que el estado es el responsable de proporcionar la seguridad y garantizar la seguridad de las personas y de los bienes de toda la ciudadanía, es una demanda que nosotros hacemos", dijo.

Más capacitación

En las mesas de diálogo uno de los puntos centrales fue la capacitación de los choferes, para evitar incidentes, que vayan echando carreras y haciéndose competencia entre sí para ganar pasaje, además de que ofrezcan seguridad a los usuarios.



Señaló que la Secretaría del Transporte que dirige Guillermo Aréchiga Santamaría, solo debe hacer cumplir la ley en el sentido de implementar capacitación y por parte de los concesionarios es necesario meter filtros para hacer una buena selección del personal a contratar.

Finalmente, dijo que la Le de Transporte es clara y se debe cumplir por parte de ambas partes, gobierno y permisionarios.