Rechaza AMLO propuesta del PT para regular medios; apoya la libre expresión

El presidente de México descartó respaldar la propuesta del Partido del Trabajo que propone regular a los medios para "evitar" ser un "instrumento de la derecha".

Durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emitió su postura tras ser cuestionado por la propuesta presentada ayer por el diputado del Partido del Trabajo, Óscar González Yánez en la Cámara de Diputados sobre regular los medios de comunicación con la finalidad de evitar que estos "se transformen en instrumentos para la derecha".

López Obrador aseguró que respeta la libertad de expresión por lo que rechazó apoyar dicha propuesta criticada en redes sociales.

“Yo soy partidario de la libertad de expresión, no creo en la regulación. Creo, como lo sostenía Sebastián Lerdo de Tejada que ‘la prensa se regula con la prensa’”.

Ya metido en el tema de los medios de comunicación, el mandatario aprovechó la oportunidad para deslindarse de la salida del periodista Carlos Loret de Mola de Noticieros Televisa.

“No es cierto. Nosotros nunca le hemos pedido a un director de un periódico, al dueño de una estación de radio, de televisión que censure a un periodista".

AMLO señaló que en su sexenio no habrá una “cacería de periodistas", tal y como lo afirmó el también periodista Rafael Loret de Mola, padre del exconductor de Televisa.

“No solo eso, ni siquiera le hemos pedido como se dice coloquialmente ‘frías’ a nadie en medios de comunicación porque también se puede dar el caso de que vengan a vender favores”.

¿En qué consiste la propuesta del Partido del Trabajo?

Ayer por la tarde el legislador de la bancada del PT, Óscar González Yáñez, propuso en la reunión plenaria del partido que se deben regular los medios de comunicación, pues de este modo se puede "evitar" que estos sean usados como "como arma de la derecha" en las elecciones de 2021 y 2024.

"Si no regulamos a los medios de comunicación se van a convertir en un instrumento fundamental de la derecha en el 21 y 24, solamente ganamos las elecciones pero no hemos desmantelado los poderes fácticos, no los hemos regulado".

A pesar de estar en una reunión en la que había trabajadores de la prensa, el resto de la bancada le pidió que no siguiera con el tema al tratarse de una propuesta y no un hecho en concreto.