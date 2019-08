Inicia Blue Demon Jr. su venganza contra Dr. Wagner en Puebla

El hijo del legendario luchador aseguró que el combate de Triplemanía XXVII no consideraba el retiro del Hijo de la Laguna.

Este domingo 8 de septiembre, el gimnasio Miguel Hidalgo será la casa de la AAA con un evento estelar de primer nivel previo a la gira por Estados Unidos.

Es por ello que el Heredero del Demonio Azul, Blue Demon Jr. buscará cambiar la imagen que dejó tras el épico combate en Triplemania XXVII en donde venció, rapó y retiró a Dr. Wagner Jr.

Tras utilizar un bloque y descalabrarlo, Blue Demon Jr. es considerado por la afición mexicana como el “enemigo público número uno”, motivo por el que lo asume con gusto y responsabilidad.

"La lucha no era de retiro, yo dije que si perdía me retiraba, si el secundó la moción, es su problema, pero que tenga palabra, ya van dos que pierde (la máscara y la cabellera), ¡Qué se retire por vergüenza!. Le guste A la gente le guste o no, ahí me tienen, un demonio NO puede ser bueno".

Blue Demon Jr. encabeza en Puebla la batalla estelar de la Triple AAA en Puebla y unirá fuerzas con Rey Escorpión y Ayako Hamada para enfrentar al ídolo de la afición, Psycho Clown, quien se hace acompañar por Drago y Taya.

En el turno semifinal, Murder Clown, Niño Hamburguesa y Aerostar, se medirán ante Texano Jr., Averno y Chessman.

En la función de triple amenaza, las facciones más importantes de la lucha libre buscaran definir quién es mejor; defendiendo a AAA, Laredo Kid e Hijo del Vikingo, por la Legión Extranjera, Ortiz y Santana (X-LAW), mientras que Daga y Arez, representan a Los Perros del Mal.

En el evento especial de la noche, Lady Shany, Big Mami y un luchador sorpresa enfrentan a La Hiedra, Villano III Jr. Y un elemento sorpresa.

Para calentar motores estarán, Aramiz, Draztik Boy y La Parkita contra Chika Tormenta, Látigo y Lowrider.

La venta de boletos para esta gran función será en el Salón de Baile “Trópico” (Calzada Ignacio Zaragoza #215) y Deportes Jonathan (Av. 8 Oriente #203 Centro).

Mayores informes pueden comunicarse vía WhatsApp 2229074670.

Los precios para la función son los siguientes: