Contará Puebla con 40 cuarteles de seguridad y habrá limpia en el sistema penitenciario

El gobernador Miguel Barbosa indicó que enviará al Congreso la Ley de Participación Ciudadana, para que las y los ciudadanos sean consultados respecto a las acciones de gobierno.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que parte de su estrategia en materia de seguridad tiene que ver con la instalación de 40 cuarteles de seguridad en todo el territorio poblano, esto se suma a las firmas de convenios que ya realiza con municipios y entidades colindantes con Puebla.

Señaló que buscará la firma de acuerdos con Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Morelos, con el objetivo de que entre todos los gobiernos trabajen de forma coordinada para prevenir y combatir la incidencia delictiva.

El mandatario mencionó que "cada zona limítrofe de los estados se complica el tema de seguridad y vamos hacer retenes y patrullajes comunes, ya lo vamos a estar haciendo a partir del primero de septiembre con Veracruz, yo creo que 8 días más con Hidalgo, Tlaxcala, vamos a garantizar que esto se vaya mejorando", dijo.

Confió en la disposición de los gobernadores de las entidades vecinas, como la que manifestó el mandatario de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, pues esto ayudará a combatir principalmente a las bandas del crimen organizado dedicado a la venta de drogas o al robo de combustible.

Además de estos convenios de coordinación entre estados y municipios y de la puesta en marcha de 40 cuarteles, el mandatario sugirió que los gobiernos municipales nombren a titulares de las Secretarías de Seguridad Pública, pero que éstos sean mandos militares.

"Para los de seguridad pública es un proceso que ya va a empezar, pero vamos a ir caminando porque no es tan fácil tener a todos los perfiles para mandos en cada municipio, tienen que ser muy estricto y nos los están mandando revisados de la Secretaría de la Defensa y de la Marina. No he hablado con la alcaldesa de Puebla (Claudia Rivera), espero que cuando hable no tenga problemas. No tengo fecha", dijo.

Los mandos de las áreas de seguridad en los municipios, dijo el mandatario, deben acreditar experiencia en cuestiones de seguridad pública, honestidad, que sean perfectamente conocedores del territorio, así como exámenes de control de confianza.

Limpia en el sistema penitenciario

Como fue uno de sus compromisos de campaña, el sistema penitenciario será fortalecido y para ello hará limpia con el objetivo de dar mejores resultados, evitar la colusión de las bandas delincuenciales con los funcionarios y que haya cero corrupción.

Entrevistado en la Universidad Iberoamericada, el gobernador manifestó que habrá cambios en los centros penitenciarios, pero además se fortalecerán estrategias para acabar con la corrupción, pues es un principio básico de su gobierno.

Señaló que la estrategia de seguridad es robusta, por lo que a casi un mes de gobierno se han puesto en marcha acciones, como la firma de convenios, pero insistió que de forma paulatina se fortalecerán los sistemas para regresar la seguridad al estado.

En octubre mandará a Congreso Ley de Participación Ciudadana

Será en octubre cuando se envíe al Congreso del Estado la Ley de Participación Ciudadana que permitirá que las y los ciudadanos sean consultados respecto a las acciones del gobierno del estado, pues dijo que su administración tiene esa característica, incluir a las y los poblanos en la toma de decisiones.

En su ponencia en la Ibero, el mandatario señaló que la transparencia en el uso de los recursos, la participación de las y los ciudadanos permitirá que su gobierno camine de forma correcta.

En este orden, reiteró que además de la Ley de Participación Ciudadana también se enviarán propuestas de reformas constitucionales con el objetivo de que en el estado se establezcan 22 regiones y no las siete como hasta ahora está dividido el estado, ya que esto permitirá fortalecer las acciones en materia económica, de seguridad y desarrollo social.