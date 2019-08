Aprueba reina Isabel II suspensión del Parlamento Británico; en incertidumbre condiciones para “brexit”

Se contará con menos de dos semanas con la finalidad de ganar apoyo para detener la salida de Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo.

La reina Isabel, quien está vacacionando en el Castillo de Balmoral en Escocia, anunció hoy que ha dado su consentimiento a la solicitud del primer ministro, Boris Johnson, de suspender el Parlamento británico.

Esto significa que la Cámara de los Comunes sesionará sólo unos días después de que regrese el martes próximo de su receso de verano. El Parlamento reanudará entonces con una Ceremonia de Apertura por parte de la monarca británica el 14 de octubre, sólo dos semanas antes del “Brexit”.



Una petición que se opone a la suspensión, conocida como prorrogación del Parlamento, reunió cientos de miles de firmas en unas horas después de ser lanzada y se espera que supere más de un millón de nombres al final del día.



La notificación formal proveniente del Castillo de Bamoral dice que la reina ha dado su consentimiento para la prorrogación del Parlamento británico no antes del 9 de septiembre y no después del 12 de septiembre, y que se reanudará el 14 de octubre.



Expertos constitucionales declararon al periódico The Guardian que la suspensión del Parlamento que solicitó Johnson durante cinco semanas será la más larga de la legislatura británica desde 1945.

También, se trataba de una de las sesiones parlamentarias más largas de los últimos 400 años, al alcanzar hasta ahora más de 340 días. El acto de prorrogación significa que toda la legislación actual bajo discusión en el Parlamento llegará a su fin, a menos que sea aprobada antes del cierre.

La duración del cierre significa que los miembros del Parlamento tendrán menos de dos semanas para tratar de ganar apoyo para detener un "brexit" sin acuerdo en el Parlamento.

Johnson ha insistido en que no está tratando de dar un golpe contra el Parlamento. Explicó que su decisión de suspenderlo durante cinco semanas no está diseñada para detener a los parlamentarios que intentan bloquear sus planes de "brexit". Downing Street dijo que habrá tiempo de sobra para que los parlamentarios debatan el destino del "brexit".



Expertos legales están buscando formas de usar la ley para bloquear la suspensión.

Con información de Xinhua.