Llama Gabriel Biestro a una gran reforma electoral

Los procesos penales podrían abrirse en contra de ex consejeros estatales.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla, destacó la urgencia de aprobar una reforma electoral y terminar con las dudas y problemas que se generaron con el actuar de los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE), señalando que hay que poner filtros.

En entrevista el legislador insistió en que la renuncia del ex presidente así como la Secretaria Ejecutiva, Dalhel Lara Gómez y los ex consejeros, Flor de Té Rodríguez Salazar y Federico González Magaña no los exime de su responsabilidad en el fraude electoral de 2018 por lo que deben responder ante la justicia.

Reconoció que la llegada de Sofía Martínez Gorbea, como titular del OPLE, es buena, siempre y cuando se cumpla con su trabajo.

Expresó que el relevo en la presidencia del Consejo General del IEE es el primer paso para que los ciudadanos vuelvan a confiar en las instituciones electorales responsables de organizar los comicios para elegir al gobernador, presidentes municipales y diputados locales.

"Hemos hablado también de una reforma profunda electoral y que eviten que vuelvan a llegar sabandijas de este tipo de sabandijas como lo fue Jacinto Herrera porque no se ha librado de lo que la justicia le pueda deparar (…) Debemos recuperar la credibilidad de las instituciones".

Comentó la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes consideran que deben rendir cuentas ante la justicia por su actuación, entre ellos Jacinto Herrera, Dalhel Lara, Federico González Magaña, e incluso magistrados como Israel Mancilla que estuvieron involucrados en todo el fraude del año pasado.

“Pase lo que pase con el OPLE que es un tema que se aborda a nivel nacional, en la discusión antes de eso éstas personas tienen que rendir cuentas, se va a ver el procedimiento y ante quienes tienen comparecer".

“El Congreso no es un órgano jurisdiccional, no somos jueces, pero si podemos iniciar el punto para que haya una investigación. Los consejeros tienen la obligación de responder, sobre todo cuando los partidos ponen en duda el buen desarrollo”.

“Hablamos de cuando le quitaron todos los recursos a Morena, y la actuación que tuvieron en la cadena de custodia, pese a que deben cuidar. Vamos a empezar con un punto de acuerdo, dirigido al Instituto Nacional Electoral, y en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para ver ya una demanda penal”.

Del nombramiento del nuevo titular del IEE, manifestó que se tienen que buscar un perfil que esté de acuerdo a la nueva época, los nuevos tiempos.

"Este tipo de personajes que solo sirvieron para manchar la democracia, éste tipo de perfiles ya no pueden estar, y lo dije semanas atrás, por dignidad se tienen que ir".

El punto es limpiar las instituciones electorales, si pedimos que el ciudadano salga a votar, nuestra obligación es generar condiciones que al ciudadano le den certeza para emitir su voto.

Rendirán protesta el 10 de septiembre nuevos alcaldes

Biestro Medinilla, señaló que una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó el resultado de la elección extraordinaria en Tepeojuma el próximo alcalde, así como el de Ahuazotepec deberán rendir protesta al cargo el próximo 10 de septiembre.

Dijo que todo estará listo y ya se concluirá el proceso electoral iniciado hace casi dos años.