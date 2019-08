Deficiente y anacrónico el transporte público en la Angelópolis: UPAEP

De las 320 rutas que operan en la capital del estado, 297 transitan por el Centro Histórico de Puebla; ello demuestra la poca conectividad del sistema.

Como investigadores universitarios nos preocupa que la visión de la movilidad en nuestro país sea bastante limitada, aseveró el Dr. Octavio Flores Hidalgo, profesor investigador de la Facultad de Arquitectura de la UPAEP.

Dijo que es importante tomar en cuenta que “sí no nos modernizamos y actualizamos bajo una visión inteligente, los sistemas de transporte que vamos a tener y mantener, presentarán sistema anacrónico de transporte público”, toda vez que no se están viendo todas las variantes y posibilidades para poder mejorar las condiciones, señaló el académico.

Abundó que países como Brasil o Colombia, nos han demostrado que es posible con un poco de ingenio y un poco de tecnología y mucha voluntad, modernizar el servicio de transporte público; “situación que aquí en nuestra ciudad, es el dedo en la llaga de cómo se están construyendo esas gestiones y voluntades para que ésto se pueda dar”.

Subrayó que se tiene claro que el costo del transporte público es necesario subirlo siempre y cuando haya una lógica de articulación en el transporte y al usuario no le cueste mucho más, el estar más de un sistema de autobús de ruta, una combi, distinto a otro, es decir, estar pagando dos o tres transportes para llegar a sus destinos, lo cual encarece bastante la economía de las familias.

Refirió que en la Universidad siempre se ha señalado el crecimiento urbano expansivo que ha provocado grandes longitudes de distancias, lo cual incrementa los costos y el bajo mantenimiento en algunos casos de determinadas colonias de la ciudad o la pobreza que se vive en esos lugares, provoca que las unidades de transporte salgan deterioradas.

Por lo tanto, dijo que hay muchas condiciones que están afectando el que el transporte público sea eficiente, sea de calidad y de que el costo refleje lo que se está ofreciendo.

Indicó que de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad, se habla de la existencia de 320 rutas en el municipio de Puebla y de ellas, 297 pasan por el Centro Histórico y se están repitiendo en un 75 por ciento de los derroteros para poder mover a la población. Lo que habla de una baja articulación entre los sistemas de transporte en el municipio poblano y en la zona metropolitana.

Agregó que esta articulación de transporte público no es exclusiva de la ciudad de Puebla si no de un fenómeno que se nos da también con el estado de Tlaxcala y otros municipios de nuestro estado. De ahí, que surjan varios puntos a tocar, y entre ellos que afectan a los transportistas, como es la liberación de los precios de los combustibles, de las herramientas y mantenimiento de las unidades de transporte; así como la necesidad de abaratar costos, comprando gasolina producto del “huachicoleo en algunos casos, así como el aumento general de precios de la vida lo que implica que el costo que se mantiene en la ciudad de Puebla, no refleja lo que se puede compensar cada día. Y otro factor es el problema de la inseguridad que ha crecido de manera importante en Puebla y el resto del país”.

Por su parte, el Mtro. Mauro García Domínguez, profesor investigador de la Facultad de Mercadotecnia de la UPAEP, señaló que la mercadotecnia puede ser una herramienta muy importante para todas las áreas del gobierno, ya que ésta área del conocimiento profundiza a lugares inimaginables de la sociedad y no sólo quedarse con la idea de que tiene que ver con el campo de la publicidad.

Dijo que lo primero que hace la mercadotecnia es escuchar al cliente, conocer a su cliente, en este caso al usuario del transporte público y cuáles son los problemas que enfrenta en la vida diaria, “situación que se presenta muy frecuente en los gobiernos de sólo escuchar al cliente, pero no hace nada”.

Por lo tanto, manifestó que el segundo paso es que una vez que escucha las necesidades de los usuarios, deben tomar acciones y que éstas sean congruentes al atender esas problemáticas que expresan los usuarios.

Apuntó, “hace un año el INEGI hizo un estudio en donde señaló que el 70 por ciento de los poblanos está insatisfecho con el servicio del transporte público. Principalmente porque las condiciones de las unidades son precarias, en segundo lugar, porque los operadores no respetan los paraderos para subir y bajar pasajeros y en tercer lugar, la actitud de los conductores que deja mucho que desear”.

Por lo tanto, los dos académicos coincidieron en señalar que si se va a incrementar el precio del pasaje del transporte público, también se debe aumentar la calidad de lo que se le está ofreciendo al cliente”.

Y por último, el Mtro. Mauro García Domínguez reiteró que la mercadotecnia puede ayudar a la actual administración de gobierno y a futuras gestiones gubernamentales con tres puntos esenciales, la primera escuchar a la ciudadanía, dos, tomar decisiones y tres, trabajar en equipo, en donde todas las instancias que están involucradas con este tema del aumento del precio en el transporte público se pongan de acuerdo y no dupliquen el trabajo.