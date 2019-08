Imparable la inseguridad en Tecamachalco; exhiben incapacidad de Marisol Cruz

Nuevamente y hartos de la imparable inseguridad que se vive en el municipio de Tecamachalco, pobladores de la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, perteneciente al municipio de Quecholac se manifestaron de manera pacífica frente al Ayuntamiento a cargo de Marisol Cruz García quien a casi 11 meses de haber asumido el gobierno no ha dado respuesta a una de las principales demandas de miles de habitantes que se han visto afectados por el robo a cuenta habientes, robo de vehículos o transporte de carga, entre otros delitos que, en algunos casos, ha cobrado la vida de campesinos, comerciantes, productores y empresarios.



Y es que desde la entrada de la alcadesa morenista, Marisol Cruz García, a casi 11 meses de haber asumido el gobierno, el municipio de Tecamachalco continúa sumergido en la inseguridad, violencia, corrupción e impunidad, entre los delitos que imperan en el tramo que corresponde a dicha demarcación se encuentran: asaltos a mano armada, robo a comercios, robo de vehículos a campesinos, productores o de carga pesada, ejecuciones, robo a cuentahabientes en pleno centro de la ciudad, por citar algunos y cuya situación ha propiciado también el cierre de empresas o negocios, vulnerando la economía y el empleo.



Fue a mediados del pasado mes de mayo de 2019 que más de mil pobladores de la localidad de Palmarito Tochapan protestaron frente al Ayuntamiento por la muerte de dos campesinos quienes fueron víctimas de un asalto a mano armada en la carretera federal a la altura de Tecamachalco y pese a que en repetidas ocasiones el edil de Quecholac, José Alejandro Martínez Fuentes llamó a la alcaldesa, Marisol Cruz García para sumar esfuerzos, ésta última no ha realizado acciones para frenar la delincuencia.



La tarde del día de ayer, 29 de agosto de 2019, más de 50 habitantes de la localidad de Palmarito Tochapan se manifestaron nuevamente frente al Ayuntamiento encabezado por Marisol Cruz García, tras la muerte de Margarito “N” quien era discapacitado y que fue asesinado durante un asalto en Tecamachalco; sin embargo, la alcaldesa cerró las puertas de la presidencia municipal y no atendió a los familiares quienes clamaron justicia.

La exigencia de los pobladores

En un grito desesperado y el clamor de los deudos de la víctima ( esa última había acudido a la central de Huixcolotla a vender sus verduras y fuera asesinado tras asaltarlo a la altura de Tecamachalco), acudieron con todo y féretro para exigir justicia y para reclamar la camioneta de la víctima, pues las autoridades municipales les exigen 10 mil pesos para liberarla.



“Desgraciadamente venimos por la camioneta, porque la vida que se perdió esa no nos la van a regresar (…) desgraciadamente pertenecemos al distrito y tenemos que pasar por aquí para ir a Huixcolotla; señor gobernador, le pedimos de la manera más atenta, le suplicamos que su compromiso que usted hizo en campaña que su prioridad iba a ser la Seguridad, queremos hechos; porque no queremos seguir viviendo tanta mortandad de tanta gente campesina que se gana la vida con el sudor de su frente”, manifestó una de las vecinas de la localidad de Palmarito.



En el lugar, los pobladores exigieron al Gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa la destitución de la alcaldesa por su incapacidad para gobernar el municipio de Tecamachalco; expusieron también, que su necesidad al tener que cruzar por dicha demarcación es porque acuden a cobrar sus cheques o vender sus productores en la central de Abasto de Huixcolotla.



Aunque los familiares de la víctima no fueron atendidas por la alcaldesa, Marisol Cruz García, ni un funcionario municipal e incluso, la presidencia municipal se mantuvo cerrada, fue hasta que llegó el delegado de la Secretaría de Gobernación del distrito XV, Andrés Villegas quien atendió y escuchó las peticiones de los manifestantes; asimismo, aseguró que daría trámite para que les regresen la camioneta que perteneciera a la víctima, Don Margarito “N”.



Cabe recordar que, en repetidas ocasiones, los campesinos y productores de municipios aledaños como Huixcolotla, Tochtepec, Quecholac, Tlacotepec de Benito Juárez, Tehuacán, entre otros que deben cruzar por la carretera federal a la altura de Tecamachalco, han manifestado su hartazgo e incluso, han expuesto que el robo con violencia se ha incrementado ante la nula capacidad e ineptitud de la morenista, Cruz García, así como la falta de apoyo de los Gobiernos Federal y Estatal para hacer frente a la delincuencia que azota en la zona.