Realiza con éxito el Gobierno de San Pedro Cholula la macro jornada de servicios

En este evento, más de mil personas solicitaron diversos servicios como corte de cabello, colocación de uñas, reparación de celulares, y terapias físicas gratuitas, entre otros.

El presidente municipal de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, inauguró la primera Macro Jornada de Atención en la Plaza de la Concordia y en el sitio reafirmó su compromiso con los habitantes.

"Escuchar, atender y dar soluciones a los ciudadanos, es lo que como políticos y funcionarios debemos hacer de manera permanente".

Acompañado de su esposa, la presidenta del DIF, Leticia Torres García, secretarios, directores de área y personal operativo, el edil informó que más de mil personas se atendieron en este primer ejercicio donde los ciudadanos pudieron, además de solicitar información, recibir servicios gratuitos por parte del CRI, así como del Cecade, como corte de cabello, colocación de uñas, reparación de celulares, y terapias físicas gratuitas, entre otros servicios.

“A veces la gente no ve cuántos servicios podemos dar, por eso pedí que estuviéramos todos juntos para que la gente entienda que somos un gran gobierno, y el gobierno no solamente son los funcionarios, no solamente son los regidores, no solamente son el presidente municipal, el gobierno lo hacemos todos”, detalló.

Arriaga Lila comentó que esta actividad se repetirá una vez al mes, independientemente de las jornadas que se realizan los “Jueves más cercanos”, para mantener esa cercanía entre gobierno y ciudadanía.

Agregó que actualmente San Pedro Cholula ha obtenido grandes logros gracias a la confianza que tiene la ciudadanía en el gobierno municipal, lo que ha permitido incrementar la recaudación un 15 por ciento, a comparación del año pasado, además de ser el municipio más transparente y el de menor índice de rezago alimenticio en el estado de Puebla.

“Hoy la gente de San Pedro Cholula está confiando en este gobierno, y tenemos que demostrarle a la gente que podemos hacer las cosas bien y de buenas”, expresó.

Además, como cada jueves, el edil junto con regidores entregó apoyos económicos en materia de salud, deporte y educación; Yolanda Dominga Rangel podrá trasladar a su hija al Hospital Siglo XXI en el estado de México, para una valoración cardióloga, mientras que Elvia Pilar Escalante podrá realizar estudios a su hija para un prediagnóstico de un trastorno de neurodesarrollo.

Eloisa Flores recibió apoyo para que sus tres hijos puedan dar continuidad a sus estudios y Emilio Ladino pueda seguir estudiando el bachillerato; en tanto Carlo Colex recibió apoyo para acudir a la Liga Infantil en Guanajuato; Edmundo Almonte participará en la 7ª carrera de ciclismo a realizar en Zimapan, Hidalgo; y Felipe Romero, Rocío Huitzil y Clara Tehuitzil participarán en el festival Olímpico de boxeo en Oaxtepec, Morelos.