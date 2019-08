Recibe Amozoc la reunión de Desarrollo Integral Municipal

En la reunión se hablaron de diversos temas como el trabajo en conjunto, el maltrato infantil y la inseguridad.

Esta semana, el municipio de Amozoc fue sede de la reunión de Desarrollo Integral Municipal (DIM), la cual tiene como finalidad, evaluar, planear y coordinar las acciones y programas de las diferentes áreas del Sistema DIF.

Esta reunión estuvo a cargo del DIF Municipal representado por su titular Zury Sadai de la Rosa Ruíz en compañía del presidente municipal de Amozoc, Mario de la Rosa Romero.

En su discurso, la directora mencionó la importancia del trabajo que se está realizando a través de la dependencia que representa y agradeció el apoyo, la vocación de servicio y amabilidad del delegado regional del DIF, Víctor Hernández Mena, así como a su equipo de trabajo.

En la reunión DIM estuvieron presentes las representantes de los nueve municipios que conforman esta región: Acajete, Cuautinchán, San Francisco Mixtla, Santo Tomás Hueyotlipan, Tecali de Herrera, Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeaca de Negrete, Tzicatlacoyan y Amozoc.

Por su parte, el delegado regional mencionó que una de las partes más sensibles de esta labor y en donde se han enfocado más es el maltrato infantil, tema que ha predominado últimamente en la región, y en el que se debe poner mayor atención.

"Actualmente tenemos casos complicados de maltrato infantil y no debemos pecar de omisión; debemos hacernos cargo, debemos entrarle y abonar a la causa para que no siga habiendo estas situaciones. Todo debe ir enfocado para bien de los pequeños que no tienen la culpa y son maltratados".

También invitó a redoblar esfuerzos en conjunto con la Policía Municipal y todas las dependencias involucradas para sacar adelante todas estas situaciones de maltrato.

Por su parte, el edil de Amozoc reconoció la gran labor que desempeñan todas las presidentas del DIF coordinadas por Víctor Hernández Mena y enfatizó que cuentan con todo su apoyo para que sumando esfuerzos se puedan obtener mejores resultados en pro del cuidado y calidad de vida de la ciudadanía.

"Ahora más que nunca y con el apoyo de nuestro Gobernador seguiremos muy al pendiente a través del DIF para el cuidado de nuestros pequeños, nuestros abuelitos, niñas y mujeres; una vez más reafirmo mi compromiso para seguir trabajando en beneficio de todas las familias", finalizó.