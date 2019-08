Celebra la 11 de Marzo a Santa Rosa, con bailongo en la 3 Norte; entre la 8 a la 14 Poniente

"Nosotros tratamos de festejar a Santa Rosa cada año, ahora se pudo realizar y lo hacemos respetando".

‘Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. No sabes lo que te espera. Nada ganas con mentir, mejor dime la verdad, al fin que ya sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quien lo haces’. Las estrofas del divo de Juárez reunieron a ambulantes de la organización 11 de Marzo, ciudadanos y hasta los comerciantes establecidos, que aplaudieron al cantante durante la celebración de Santa Rosa, la patrona de vendedores de la 3 Norte.

#EnHilo 👉🏻 || Juanga 🕺🏻 pone el ambiente previo al bailongo en la 3 Norte, debido a la celebración patronal de Santa Rosa.



Vía @jamsmilan 📹

El dirigente de la organización 11 de Marzo, Martín Juárez Sánchez, puntualizó que nada de sonidero, la celebración es para festejar a Santa Rosa, pero siempre respetando a la autoridad en turno.

Además destacó que en esa calle de la 3 Norte entre la 8 a la 14 Poniente no existen moradores de las vetustas casas coloniales de ese perímetro de la ciudad.

#EnHilo 👉🏻 || Martín Juárez Sánchez líder de la organización 11 de Marzo puntualiza que la celebración de Santa Rosa patrona de la 3 Norte es el motivo del festejo, pero nada de sonidero. 🔊

📢 Asegura que la fiesta concluirá entre las 23 y 24 horas. ⌚️



📢 Asegura que la fiesta concluirá entre las 23 y 24 horas. ⌚️



Vía @jamsmilan 📹

"Nosotros siempre hemos tratado de mantener la tradición, siempre respetando a las personas. No ofende a nadie, la celebración es para la patrona Santa Rosa".

Mientras el imitador de Juana arrancaba los a aplausos de más de un centenar de personas con: ‘yo sé de un tonto que te quieres y que se enamoró de ti. Y se bien que los dos se entienden. Y que los dos se ríen de mí; tú crees que yo no me daba cuenta, pues ya ves que no es así’, el líder de la 11 de Marzo, precisó que la fiesta tampoco afecta al comercio establecido, sino al contrario llegan más personas a esa ruta.