Aporta MC más pruebas para destituir a "El Bronco" en el gobierno de Nuevo León

Se trata de los expedientes 391/2019 y la 592/2018.

Ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, Movimiento Ciudadano aportó más pruebas a las carpetas de investigación en contra del gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

Se trata de los expedientes 391/2019 y la 592/2018, que contienen los delitos electorales que cometió El Bronco en su campaña a la Presidencia.

El senador Samuel García entregó en la Fepade el testimonio de una ex servidora del programa social Aliados, quien fue obligada junto a 40 empleados de Gobierno a juntar firmas en varios estados de la República.

Además, adjuntó la tres sentencias en contra del gobernador y su secretario de Gobierno (quién fungió como interino cuando El Bronco hizo campaña) por el desvío de recursos públicos, humanos, materiales y económicos.

La sentencia de la Sala Especializada del TEPJF, obliga al Congreso de Nuevo León a sancionar al mandatario antes del 20 de diciembre, y por esta razón se encuentra en riesgo de ser destituido por los legisladores locales.

"A partir de este primero de septiembre están los días contados para destituir a Jaime Rodríguez; lo que queremos aquí manifestar que no va a quedar en destitución, tiene que haber cárcel. Tiene que quedar un precedente firme de que nunca más un presidente, un gobernador, usen dinero público en como campañas; no más Estafas Maestras no más 'broncofirmas'.

"En Nuevo León así como fuimos el primer estado en tener un gobierno independiente, Nuevo León va a ser el primer estado en quitar un gobernador por corrupto, en quitar un gobernador por usar dinero público para una campaña", dijo.

El emecista marcó distancia a lo sucedido en los Congresos de Baja California y Tabasco, y aseguró que en Nuevo León no se está violando la Constitución en el proceso de destitución que enfrentará el gobernador.

"Mandar un mensaje a Baja California y Tabasco, allá de manera ilegal, violando la Constitución, la división de Poderes, sacan la Ley Bonilla para ampliar un plazo y sacan la Ley Garrote para violar el derecho humano a la manifestación".

"Nuevo León es diferente, en lugar de violar la Constitución, con la Constitución, con la Ley y con la sentencia, vamos a quitar a un corrupto, vamos a quitar a Jaime Rodríguez y que quede un precedente nacional y que no vuelva a suceder esto", dijo.

García Sepúlveda prevé que para finales de octubre el mandatario neolonés sea destituido por los diputados conforme al procedimiento que marca una jurisprudencia de la Sala Superior.

"Tenemos que votar unas reglas procesales, tenemos que dar 5 días de audiencia, 5 días de pruebas y alegatos, con esas pruebas formular un dictamen que se va a votar en la Comisión Anticorrupción y posteriormente en el Pleno".

"El calendario que tenemos, estimamos que para finales de octubre a más tardar, Jaime Rodríguez será destituido de Nuevo León", dijo.