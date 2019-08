La cuenta de Twitter del CEO de dicha red social, Jack Dorsey, fue aparentemente hackeada el viernes por la tarde por un grupo que se hace llamar Chuckle Squad. El equipo de comunicaciones de la plataforma aseguró que estaba investigando el caso.

Los piratas informáticos controlaron la cuenta de Dorsey para conectar un servidor Discord utilizado para promoverse y pedir a los usuarios que se unieran a su movimiento. El enlace de invitación del servidor twitteado por los hackers ya no es válido en este momento.

We're aware that @jack was compromised and investigating what happened.