Grupos delincuenciales amenazan al alcalde auxiliar de Santa María Xonacatepec; no pedirá seguridad

Advierte estar concentrado en sacar adelante a la junta auxiliar de Puebla capital, "yo solo vengo a trabajar", acentúa.

El alcalde subalterno de la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, Javier Merino Galeana, denunció que grupos de la delincuencia organizada lo han amenazado.

Pero no especificó si se trata de bandas de huachicoleros, dedicadas a otro rubro o a la venta de drogas.

Además aclaró no teme por su vida porque el pueblo lo protege y únicamente se dedicará a trabajar, "así es".

#Politica||🔴El alcalde auxiliar de Santa María #Xonacatepec, Javier Merino Galeana denuncia que grupos de la delincuencia organizada lo amenazaron, pero asegura que los pobladores son su protección 🧐



📹Vía: @jamsmilan👨‍💻 pic.twitter.com/q5TpyzyY3B — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) September 3, 2019

Después de minimizar las amenazas recibidas, advirtió que ya denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que comience las averiguaciones respectivas del caso.

Ante ese panorama negó también solicitar seguridad personal porque sus simpatizantes y pobladores de Santa María Xonacatepec están enterados y en estado de vigilia.

Lo dejamos así mejor, refrendó, al insistir que no se amedrentará ante las presiones delincuenciales por estar enfocado en trabajar con la alcaldesa Claudia Rivera para sacar a Santa María Xonacatepec del atraso ancestral en la sumieron los anteriores presidentes municipales.

"Seguridad personal, no, no tanto eso. Yo vengo a trabajar. Ese tema no hay que tomarlo en cuenta, se lo comenté un par de meses, así como se los comenté, les pido que lo respeten”, subrayó.

Dijo que cuando se terminó con la práctica del huachicoleo en algunos lugares, la inseguridad aumentó tremendamente.

“Cerraron los ductos y el robo está tremendo ya que mutaron los delitos, está tremenda la inseguridad diario un robo a casa habitación; es un tema delicado”.