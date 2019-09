Encuesta violaría la convocatoria de Morena, afirman aspirantes a dirigencia estatal

Pablo Salazar sentenció que líderes buscan confundir a la militancia y así mermar la votación el día del Congreso Nacional.

El método de encuesta para la elección de los miembros del Comité Ejecutivo Estatal de Morena sería violatorío a la convocatoria, además de que no es viable, el mismo Instituto Nacional Electoral (INE) no permitiría este procedimiento, ya que la el documento fue aprobado y publicado un par de semanas atrás.

El aspirante a la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento Regeneración Nacional, Pablo Salazar, sentenció que los dichos de líderes nacionales solo serían un "distractor" para confundir a la militancia y así mermar la votación el día del Congreso Nacional y con ello salga beneficiada Yeidckol Polevnsky y su grupo político en los estados.

Pablo Salazar, quien además es consejero nacional de Morena y apoya abiertamente las aspiraciones de Bertha Luján, pidió que los morenistas no se confundan, pues solo hay una convocatoria aprobada y publicada, la que se debe respetar, pues de no ser así traería consecuencias como impugnación y que el ambiente en este partido se polarice.

"No se va a hacer por encuesta porque no solo la convocatoria sería violentada, nuestra convocatoria se basa directamente en el estatuto a partir del artículo 24, que dice que se deben organizar a través de coordinaciones distritales que se eligen a través de una asamblea", dijo.

Es decir, para que se implemente el método de encuesta se tendría que cambiar el artículo 24 de Morena que se refiere al tema del método de selección de las dirigencias nacional y estatal, pero esto ya no ocurriría por los tiempos.

"Para nosotros poder evitar que se lleve a cabo la convocatoria se debe cambiar al estatuto y para eso se debe llamar a un Congreso nacional y se debe poner en la mesa el cambio y esperar a que el INE valide el cambio de estatuto y si no se hace así el tema es impugnable, entonces se debe respetar la convocatoria como esta, ya no hay marcha atrás", dijo.

La convocatoria aprobada menciona que solo 3 millones 100 mil morenistas deben participar en este proceso interno de Morena, dejando fuera a quienes se integraron después de noviembre de 2017, con el objetivo de "proteger al partido".

"La declaración de la encuesta, Ya sabemos cómo se las gastan algunos grupos, no hay confianza de la base hacia las encuestas que se han hecho. Es prácticamente imposible que se pueda hacer mediante una encuesta porque el estatuto no lo dicta. Es un distractor, el mismo Andrés Manuel salió a decir que es lo que opina, pero no se mete en cuestiones de partidos. No lo veo viable pero si se quiere hacer se tiene que hacer sería hasta el próximo proceso", dijo Pablo Salazar.

El procedimiento de selección

La convocatoria, en principio tiene candados, con el objetivo de que solo los morenistas "puros" puedan dirigir al partido; el candado más importante es que solo puedan participar los afiliados al sistema, pero además se advierte que servidores públicos tampoco pueden participar, pues el estatuto prohíbe que tengan doble función, es decir, partidista y en cargos de elección popular o en la administración pública estatal, municipal o federal.

En este orden, el 20 de octubre en una asamblea de Morena se elige a la coordinación distrital cinco hombres y cinco mujeres, el Consejo Estatal está conformado por 150 consejeros estatales.

El 10 noviembre, se define a los 14 miembros del Comité Ejecutivo Estatal, es decir, los coordinadores distritales se convierten en consejeros estatales, quienes llevarán a cabo todo el procedimiento. Los aspirantes a la presidencia ese día se presentan con un Currículum Vitae y presentan una propuesta para ser votados y los Consejeros eligen.

Durante la asamblea estatal de Morena, cada consejero puede votar por dos carteras, con el objetivo de que el Comité Ejecutivo Estatal no quede conformado por un solo grupo político, pues aunque no están permitidas las corrientes, como en cada partido se conforman grupos de poder.

En tanto que los días 23 y 24 de noviembre los consejeros estatales, es decir los 10 coordinadores distritales se convierten en consejeros nacionales y votan por los miembros del Comité Ejecutivo Nacional.

Los aspirantes

Hasta el momento, los aspirantes quienes participarían el día 10 de noviembre en la Asamblea Estatal de Morena son Mario Bracamonte, actual delegado con funciones de presidente; Pablo Salazar, consejero nacional; Iván Camacho, consejero nacional; Edgar Garmendia, secretario general de Morena; Eloísa Vivanco, consejera y mamá de Claudia Rivera Vivanco, por mencionar algunos.

Los aspirantes ya realizan asambleas distritales con el objetivo de ser beneficiados con el voto de los militantes y a su vez obtener la mayoría de simpatizantes en la Asamblea Estatal que les dé oportunidad de dirigir al partido político.