Aplaude AMLO repatriación de bienes de El Chapo a México

Los abogados de El Chapo informaron que su cliente busca repatriar todos sus bienes al país.

El mandatario Andrés Manuel López Obrador, reconoció como buena la supuesta declaración del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el sentido de que todos sus bienes confiscados por autoridades estadounidenses serían entregados a comunidades indígenas de México.

Al respecto, el presidente comentó: “Me da gusto la declaración, para que digo que no si sí, no sé si sea cierta, no puedo verificarla, pero si es como salió en los medios que un abogado expresa que su dinero se entregue a comunidades indígenas , lo veo bien”.

López Obrador aprovechó para recordar que todo lo que se confisca a los delincuentes en México, se subasta y se devuelve al país.

La honestidad es el ejemplo que vamos a dejar establecido. Conferencia de prensa matutina. https://t.co/54LGaBBgho — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 5, 2019

Sobre los bienes de El Chapo, dijo que se realizarán todas las acciones legales necesarias para que, de ser ciertas las declaraciones del narcotraficante, el gobierno de México reciba todos los derechos sobre las cosas del capo sinaloense.

La víspera, abogados de Guzmán Lorea mencionaron que su cliente busca repatriar todos sus bienes para entregárselos a López Obrador, y que esté las destine a las comunidades indígenas que lo requieren.

En conferencia de prensa, la defensa del capo recordó que antes de que se le dictara sentencia en California, la madre de El Chapo, envió una carta tanto al presidente, como al fiscal General de la República y al secretario de Hacienda, donde se pide proseguir con las tareas de repatriación.