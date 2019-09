Aumento al transporte no debe usarse como un golpe político: Derbez Bautista

El rector de la Universidad de las Américas Puebla advierte que el crecimiento de la economía nacional este año será nulo.

El incremento al pasaje público será terrible para los poblanos, pero no debe tratarse como un golpeteo político, advirtió el rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez Bautista al acentuar que el gran reto para la administración estatal y municipal es el de disminuir el clima de inseguridad.

Además consideró que la economía nacional este año reportará un nulo crecimiento ante la incertidumbre que afrontan los inversionistas a nivel país en el sector energético y panorama internacional.

Los transportistas tienen derecho a aumentar el costo del transporte, acentuó, pero las unidades deben estar en perfecto estado y limpias, pero esa proyección debió ocurrir desde el gobierno de José Antonio Gali Fayad.

El excanciller mexicano, precisó, que este nuevo proceso deberá transparentarse por ser un caso muy difícil que dado la inflación se da.

“No hay un aumento de tarifa al transporte en casi 9 años, los transportistas tiene derecho a pedir un aumento, y que se debe conceder; de cuánto debe ser no lo sé porque no he analizado el tema”.

El también exsecretario de Economía, reiteró que ese aumento debe reflejarse con un mejor servicio para ser generosos con los usuarios.

“Que hagan las cosas como deben de ser, es ahí donde debe estar la negociación, pero no en la discusión de si se debe aumentar o no”.

El catedrático subrayó que es una pena, es terrible para la economía popular, pero que no existan autobuses, vans y microbuses que se descompongan o estén en malas condiciones

“El aumento del pasaje se ha llevado a una discusión política, desde hace un año tenía que haberse llevado a cabo, desde el gobierno de Antonio Gali, desde entonces debió haberse hecho una buena discusión, ser transparente en ella para que la gente sepa de cuánto y el por qué, y después vigilar y verificar que el transporte sea eficiente y con las condiciones adecuadas”.

Consideró que mientras el aumento no se oficialice todo es un juego político, y un jugo político peligroso porque existirán versiones del pobre bolsillo de los ciudadanos y en contraparte saldrá la de los transportistas van a quebrar sino se otorga una nueva tarifa, pero como no hay una condición real en la que se abre todo para que lo vea la gente, no lo van a creer.

Sin crecimiento

Derbez Bautista, proyectó que este año, la economía del país registrará un nulo crecimiento ante la incertidumbre que enfrentan los inversionistas del país en el sector energético y por el panorama internacional.

Ejemplificó que la economía nacional crece por las exportaciones no petroleras que realiza a Estados Unidos y por las remesas que mandan los connacionales; pero en caso de contraerse por factores externos, como la guerra del gobierno estadunidense con el chino enfrentará complicaciones muy fuertes.

“Yo espero, prácticamente, un cero de crecimiento este año, con respeto al señor presidente, con respeto al señor Carlos Slim; el crecimiento es fundamental para poder distribuir mejor en la economía”.

El rector de la Universidad de las Américas Puebla, precisó que el gobierno federal tiene la obligación de enviar mensajes claros a la iniciativa privada para que pueda participar en el proceso general del crecimiento económico.

“Si se da la desaceleración de las exportaciones porque la economía de Estados Unidos no crece, entonces, vamos a tener una menor perspectiva para el año próximo para la economía mexicana; Efectivamente, hay mucha gente preocupada”.

Ahora el gobierno de la Federación, advirtió, más que nunca va a tener que mandar mensajes de que la iniciativa privada es necesaria para generar crecimiento, aunque no sea de su total agrado.

“El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene que dar un mensaje claro de cuál es el papel de la iniciativa privada en el proceso general de crecimiento”.

Detalló que el gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador pudo mantener las exportaciones mexicanas a Estados Unidos a cambio de la política migratoria para evitar el tránsito a su frontera sur.

“Podemos criticar al presidente; sin embargo, no podemos dejar de reconocer que con la negociación que se llevó a cabo con Estados Unidos, se resolvió el problema de exportaciones mexicanas; el resultado es que la economía mexicana sigue creciendo porque las exportaciones siguen creciendo; los dos elementos que han mantenido el equilibrio financiero son las exportaciones, particularmente, la no petroleras y, por otro lado, tenemos una fuerte llegada de remesas”, valoró.

Insistió que el conflicto entre Estados Unidos y China está afectando los mercados financieros globales y las exportaciones mexicanas a territorio estadunidense podrían desplomarse.

Matizó que una de las principales preocupaciones sobre el futuro de la economía nacional, es el enfrentamiento entre el presidente de México con el sector empresarial que causa incertidumbre local y global.

“La iniciativa privada mexicana ha dejado de invertir, lo estamos viendo en la caída del Producto Interno Bruto, vemos una inquietud en los mercados internacionales por el conflicto entre China y Estados Unidos; este conflicto está afectando seriamente las exportaciones y eso de rebote afecta a México si la economía americana disminuye su tasa de crecimiento”.

Bajo ese panorama, puntualizó que ante el despiste del titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz con los gasoductos aumentaron las dudas entre los empresarios mexicanos y los internacionales, por ese motivo, las inversiones se encuentran detenidas a la espera de saber lo que pasará con la infraestructura que dotará de combustible a las industrias.

Durante el tradicional encuentro con representantes de medios informativos en el comienzo de cursos, cuestionó: “¿Qué pasará en el sector energético? ¿Habrá o no inversiones en un área que es la más importante en este momento para atraer la inversión extranjera?" pero como ese aspecto no está claro, los inversionistas se encuentran en la indefinición de anclar sus capitales al país.