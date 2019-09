Consejo Taxista se compromete a mejorar servicio, antes de incremento a la tarifa

Erika Díaz Flores reiteró que se asumirá una postura prudente ante el anuncio que realice el gobernador.

La presidenta de Consejo Taxista de Puebla, Erika Díaz Flores, anunció que parte de los compromisos con el gobernador Miguel Barbosa Huerta y con la Secretaría de Movilidad y Transporte es mejorar las condiciones de servicio y seguridad en el servicio mercantil, por ello es que antes de pensar en un aumento a la tarifa se han implementado acciones para prevenir e inhibir a los delincuentes.

Dijo que las unidades que pertenecen al Consejo Taxista del Estado ya tienen tecnología GPS, pero además los operadores serán capacitados con el objetivo de prevenir la violencia en contra de las mujeres, y es que son ellas quienes en su mayoría han sido víctimas de agresiones al abordar el transporte público, incluso asesinadas.

"Tenemos 100 GPS instalados en taxis, estamos a favor de que se equipen los taxis, no sólo los taxis y el transporte público de Ruta con un equipamiento de seguridad, entonces mientras seguimos trabajando en eso vamos a ser respetuosos de las declaraciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte hasta el 16 de septiembre", dijo.

Díaz Flores lamentó los altos índices delictivos en el estado, pues además de que las y los usuarios son víctimas de asaltos en los taxis, también los operadores se enfrentan a temas de inseguridad, por ello es que, dijo que el Gobierno del Estado y los concesionarios han hecho acuerdos con el objetivo de que haya coordinación y vigilancia para evitar este problema.

"La inseguridad está atacando a Puebla fuertísimo, por eso el alza tarifa del transporte es el último tema que hemos tocado en las mesas de trabajo con el señor gobernador (Miguel Barbosa Huerta), hay otra cadena de temas que importan más para las usuarias y usuarios para ganarnos su confianza, mejorar la relación y uno de ellos es la seguridad", dijo.

Dijo que las y los ciudadanos se sienten inseguros cuando viajan en el transporte público, ya que de acuerdo a las cifras oficiales de seguridad es en donde más se registran asaltos, por ello es que es importante que haya capacitación por parte de los choferes y atención de la autoridad estatal en este tema.

"Es eso lo que ha sucedido, los ciudadanos tienen ciertos lugares donde se sienten inseguros uno de ellos es el transporte público y el taxi, por eso es que nos estamos dando a la tarea de colocar microperforados, cantillos que dicen ni una muerta más y no más violencia de género. Yo he sido víctima de atentados, violencia de género y mucha agresión porque a las mujeres se nos está lastimando mucho", dijo.

Respetará Consejo Taxista acuerdo en alza a la tarifa

A diferencia de la Coordinadora Estatal del Transporte, Erika Díaz Flores dijo que tiene que asumir una postura prudente ante el anuncio que realice el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, pues las pláticas ya fueron y todos estuvieron incluidos en el diálogo, en donde se expusieron las condiciones socioeconómicas.

Dijo que así como el gobierno autorizará un aumento a la tarifa del transporte público, los concesionarios tienen que comprometerse a mejorar el servicio, por ello es que a través de este Consejo Taxista se implementan acciones de capacitación y de distinción de sus unidades con el objetivo de que las y los usuarios identifiquen que se trata de un servicio seguro.

Por otra parte, la líder de los taxistas señaló que hubo un compromiso con el Gobernador para que se impulse una revisión a la Ley de Transporte, pues con la entrada de las empresas como Uber, Cabify, Didi y Easy ha mermado la economía de los taxistas.

No obstante, puntualizó que el gobierno del estado se ha comprometido a revisar la circulación de los taxistas piratas, ya que esto representa una competencia desleal "hay una saturación del transporte, una contaminación en Puebla, hay una movilidad muy lastimada para todos los poblanos, todos somos víctimas de que Uber y Cabify vinieron a poner el desorden, no respetan la ley y estamos confiados en que no se lastimará más a nuestro gremio, no a la corrupción y muy agradecida de tener un gobernador y amigo en Miguel Barbosa en su figura vemos mucho apoyo a las mujeres y estoy muy agradecida porque me incluyo en ellas", dijo.

Finalmente, dijo que el Consejo Taxista está abierto al diálogo con las autoridades y esperarán el anuncio que haga el gobernador, después de los festejos patrios, pero afirmó que el alza a la tarifa no es el único tema que debe involucrar al transporte sino es mucho más amplio.