PAN defiende a Rafael Moreno Valle de las auditorías iniciadas por el Congreso del Estado

La dirigente estatal del albiazul, Genoveva Huerta, acusó que el tema se trata de una "cacería de brujas" y un intentó de justificación ante los malos resultados de los gobiernos de Morena.

Líderes del Partido Acción Nacional (PAN) defendieron al exgobernador fallecido, Rafael Moreno Valle, de la revisión del recurso aplicado a obras emblemáticas que marcaron su gobierno y que arrancó el Congreso del Estado, por medio de la Auditoría Superior del Estado (ASE), pues aseguraron que no hubo actos de corrupción, incluso que estas acciones solo intentan justificar las malas administraciones de los gobiernos morenistas.

En entrevista este domingo, cuando se llevó a cabo la Asamblea Estatal del PAN, en la que eligieron a consejeros estatales y a 16 propuestas al Consejo Nacional, la dirigente Genoveva Huerta Villegas aseguró que este tema se trata de una "cacería de brujas" y de un intentó de justificación ante los malos resultados de los gobiernos municipales encabezados por Morena.

"La seguridad, la salud y la educación, nosotros lo sentimos y vivimos, cuando el PAN gobernó lo hizo bien, si existen anomalías esperaría que lo hicieran por la vía legal, no por los medios, espero que sea por la vía correcta y no con juicios a priori ni cacería de brujas. Sacan estas excusas porque no hay nada, un año perdido, 2019 perdido para Puebla y sino pregúntele a los ciudadanos", dijo la líder estatal de Acción Nacional.

Entrevistado por separado, el exlíder estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, quien tuvo serias diferencias con Moreno Valle Rosas, pero también con quien coincidió en impulsar y apoyar a Marco Cortés Mendoza a la dirigencia nacional, afirmó que solo se trata de un tema mediático que no merece mayor opinión hasta que se concluyan las investigaciones que se iniciaron.

"Ya se verá primero en los hechos, en hechos no hay nada, no hablemos de especulaciones y una vez que ellos actúen a través de sus órganos, el Congreso que checa este tipo de temas, una vez que haya un dictamen y una conclusión daremos una opinión, hasta ahora es un tema mediático", dijo el ex líder estatal del PAN.

Y es que, el viernes, integrantes de la Comisión Inspectora solicitaron a la Auditoría Superior del Estado (ASE) información respecto a 32 obras emblemáticas realizadas en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, entre las que destacan el Museo de la Evolución, Museo de la Constancia, el Centro Integral de Servicios, Museo Internacional Barroco, Teleférico, Plataforma Audi, Acrópolis, Arcos de Seguridad, por melonar algunas, varias de las que se hicieron por medio de los Proyectos de Prestación de Servicios y por medio de Asociaciones Público Privadas.

De acuerdo con las y los diputados locales, el extitular de la ASE, David Villanueva Lomelí, cercano al exmandatario Rafael Moreno Valle Rosas, no auditó 5 mil 299 obras y en total representan un monto de 33 mil 121 millones 911 Mil 288 pesos, por ello es que se solicitó ampliar la información para determinar en su caso responsabilidades en contra de los exfuncionarios si es que se encuentran irregularidades.

Implementan votación electrónica en el PAN para evitar irregularidades

A diferencia de la asamblea municipal del PAN, realizada hace un par de semanas, en esta ocasión y para evitar fraudes o boletas tiradas o encontradas en cestos de basura, se llevó a cabo la votación electrónica, así se eligieron a consejeros estatales del albiceleste y a 16 hombres y mujeres como propuestas para integrar el Consejo Nacional, quienes serán votados en la Asamblea Nacional.

El llamado de la dirigente estatal del albiazul fue claro en el sentido de que "el enemigo no está en casa" pues dijo que el enemigo principal es Morena, a quien tienen que vencer en las elecciones de 2021, por lo que auguró que será una tarea difícil pero no imposible ante los malos gobiernos municipales que encabeza este instituto político.

"Entendamos todos que el enemigo no está aquí adentro, el enemigo se llama Morena y a partir de hoy en este umbral del cambio tenemos que hacer un compromiso de darnos la mano al terminar esta asamblea y de que será un compromiso y un trabajo diario de los que lleguen y no lleguen porque es lo que se requiere y necesita, tenemos la oportunidad de demostrar que somos los únicos que podemos darle progreso, bienestar y transformación a los mexicanos", dijo Huerta Villegas.

En este orden, las 16 propuestas como consejeros nacionales quienes serán votados en la Asamblea en la que participarán panistas del país son Genoveva Huerta, Olga Flores, María del Rocío Aguilar, Verónica Sobrado, Blanca Jiménez, Isabel Romero, Yolanda Rodríguez y Violeta Reyes.

Además de Rafael Micalco, Mario Riestra, Jorge Cardoso, Saniel Solis, Juan Carlos Mondragón, Cirilo Gallardo, Franciso Medina y Guillermo Velázquez; así la lista de propuestas quedó integrada por paridad de género.

En tanto que el Consejo Estatal del PAN también quedó integrado por hombres y mujeres cumpliendo con la paridad de género, y una de las principales funciones de este órgano de Acción Nacional es la revisión del presupuesto que ejerce el Comité Ejecutivo Estatal, por mencionar una de sus varias tareas.