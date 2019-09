Afirma Bono que AMLO y los jóvenes llevarán a México al siguiente nivel

El vocalista de U2 aseguró que la juventud mexicana ayudará a cambiar la actualidad del país.

Considerado como uno de los cantantes y activistas más respetados del mundo, el vocalista de la banda irlandesa U2, Bono, aseguró que los jóvenes mexicanos tienen el potencial suficiente para llevar al país a un siguiente nivel, además de desearle toda la suerte del mundo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El cantante nominado al Premio Nobel de la Paz en 2005 y 2006, fue el invitado sorpresa del evento México Siglo XXI, el cual fue organizado por Fundación Telmex en la Ciudad de México.

El creador de melodías como "One", "With or whitour you" o "Beautiful day" ofreció una plática a poco más de 10 mil jóvenes en el Auditorio Nacional y los motivó a trabajar de forma unida por el bien del México.

En ese rubro, el cantante y activista aseguró que la juventud del país tiene lo necesario para poner al país en otro nivel.

“México saldrá adelante con gente que trabaja en equipo. La emoción que se siente es de los jóvenes que están listos para llevar a México al siguiente nivel”.

Bono de @u2 hablando de la dura relación que tenía con su padre. Pero escogió soñar en grande. #BonoEnMSXXI#MSXXI pic.twitter.com/HK4W1WUfqO — Fund Telmex Telcel (@fundaciontelmex) September 6, 2019

Por otro lado, el irlandés afirmó que es "injusto" que el narcotráfico sea una carga para México y ante esta situación, le deseó la mejor de las suertes a AMLO para cambiar la situación social que vive el país.

“México es un país sorprendente. Ustedes tienen un nuevo gobierno en México. A cualquier persona que haga este trabajo en este gran país le deseamos lo mejor. Claro, va a ser difícil. Hay que enfocarlos hacia el futuro y si fracasan hay que decirles: ‘lárgate de aquí’”.

Finalmente, el artista se despidió del evento dejando una frase motivacional a la juventud así como profesar su agradecimiento al empresario Carlos Slim por la invitación.

“Haz el mundo que deseas vivir”, aconsejó Bono, quien agradeció al empresario Carlos Slim por su deseo de “transformar el país”.