Gonzalo Juárez es el líder del sindicato, tiene la toma de nota: Claudia Rivera

La alcaldesa señaló que respetará las decisiones del sindicato Benito Juárez.

Al reconocer a Gonzalo Juárez Méndez como titular del sindicato Benito Juárez García por contar con la toma de nota otorgada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje Municipal, Claudia Rivera replicó que será respetuosa de la vida gremial.

Bajo ese panorama la alcaldesa no conoce a Susana Vidal Romero, quien la víspera dijo ser la nueva dirigente del gremio.

#Ahora 💡 || La alcaldesa @RiveraVivanco_, puntualiza que legalmente solo existe la dirigencia sindical de Gonzalo Juárez Méndez.



Vía @jamsmilan 📹 pic.twitter.com/p9fLCq96v4 — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) September 9, 2019

Acentuó que la supuesta toma de nota otorgada a Vidal Romero, es una mera especulación, pues señaló que es necesario esperar la resolución final del caso, además, indicó que no tiene el gusto de conocerla.

El domingo previó, Susana Vidal acompañada por el exlíder Israel Pacheco Velázquez, dijo que el juez quinto le había otorgado la toma de nota, información no veraz para intentar sorprender.

#Ciudad||🔴La líder sindical de trabajadores del Ayuntamiento Susana Vidal calificó a Gonzalo Juárez como un "pseudolider represor"



Gonzalo Juárez representa "la herencia maldita de Rafael Moreno Valle", afirma Israel Pacheco.



📹 vía: @CristopherDam pic.twitter.com/0eopQ8Twf6 — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) September 8, 2019

Rivera Vivanco insistió que no está notificada de ningún cambio en la dirigencia del sindicato del Ayuntamiento Benito Juárez García por la vía legal.

“En estos momento hay un líder del sindicato que es Gonzalo (Juárez Méndez), lo demás está en cancha del tribunal y estaremos atentos de lo que sucede”, subrayó.

Advirtió que no permitirá que personas externas al Ayuntamiento pretendan desestabilizar al Ayuntamiento, al puntualizar que todos los trabajadores basificados o de confianza de la administración municipal deben recibir el mismo trato porque su patrón “la ciudadania” no debe ser afectada por caprichos personales.

“Parte del clima de la cultura labora que se está transformando, son parte de la cultura en la que queremos intervenir para cambiarlo, para saber que todos de base o de confianza, tenemos una responsabilidad con la ciudadanía, en esa línea vamos”.

Reiteró que no “vamos a permitir que se quiera desestabilizar al gobierno municipal; todo lo que se declaré sobre el sindicato con doctos oficiales es pura especulación, “no está más nada dicho hasta que haya una orden definitiva”.

Al referirse a la presencia de Israel Pacheco, extitular del sindicato, quien aseguró pondría su poco o mucho liderazgo a favor de Susana Vidal, irónicamente puntualizó: “Qué les digo”.

La amenaza

El viernes 11 de enero Intolerancia Diario publicó la denuncia realizada por la alcaldesa Claudia Rivera, al revelar que fue amenazada y extorsionada por Pacheco Velázquez si no lo reubicada en su puesto y que con un tronar de dedos podía realizar un paro generalizado en el Ayuntamiento.

Se debe recordar que esta semana el exlíder gremial Israel Pacheco Velázquez amenazó con incitar a los sindicalizados para realizar un paro en la administración municipal sino la alcaldesa no cumple con sus exigencias, como el de reinstalarlo en la ahora secretaría de Infraestructura para tener derecho a su jubilación, reveló Claudia Rivera Vivanco.

Reveló que ya se entrevistó con Pacheco Velázquez, pero omitió indicar la fecha, y con otra persona que de nombre Guillermo, reportó, que durante la charla el exlíder le aseguró que con un tronido de dedos podía levantar el plantón y con otro más hacer un paro de labores generalizado.

“Durante el tiempo que estuvo el plantón en el zócalo los extrabajadores, me pidieron ser entrevistados por mí personas, uno de nombre Guillermo e Israel Pacheco, acepté, los escuché pacientemente, pero durante la plática hubo dos cosas que no me parecían tan claras: una es que el señor Pacheco me dijo que con un tronido de dedos él podía decirle a los trabajadores que dejaran de trabajar, a los servidores públicos a los que no les pago yo; sino a los que recibimos nuestro salario con recursos de la ciudadanía y que con un tronido de dedos podía decir que se levante al plantón y con un tronido de dedos podía decir qué hacer”, lamentó.