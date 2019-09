El supuesto grupo minoritario independiente, se observa a Israel Pacheco: Leobardo Rodríguez

El secretario de Administración advierte que el exlíder charro no regresará a la planilla laboral del Ayuntamiento.

"Por la mayoría de medios informativos se conocía y los implicados pensaban que era una suposición, ahora se observa que quien está atrás de un grupo minoritario que se decía independiente al seno del sindicato Benito Juárez, realmente es de Israel Pacheco Velázquez", acentuó el secretario de Administración del Ayuntamiento, Leobardo Rodríguez Juárez al advertir el extitular del gremio no regresará a la nómina del municipio, además por el pago de 2.5 millones de pesos impuesto por un Juez de la Federación.

Después de la noticia difundida por la supuesta secretaria general sindical Susana Vidal Romero por el fallo favorable del Juzgado Quinto federal, Rodríguez puntualizó que el Tribunal de Arbitraje Municipal debe notificar a los simpatizantes de quien estuvo preso más de cuatro años y medio, en los 60 días naturales, la negativa de su presumida “toma de nota”, acción legal que no se realizó, procediendo con ello la afirmativa ficta.

Pero, aclaró que el juzgado de distrito informó a la alcaldía que existe un amparo que no está firme, motivo por el cual aún no existe un proceso de impugnación aproximado de 10 días naturales; luego un proceso de litigo largo.

“Además mientras no se desahoguen estos pasos, no podemos darnos por enterados y el tribunal no pude dar nada, porque se debe impugnar el amparo, las probabilidades es que quede sin efecto, lo que se presentó el viernes no es definitivo, si fuera así se ajustaría de inmediato, pero el sindicato que sí tiene la toma de nota posiblemente entrará en acciones legales”.

Sobre las declaraciones de Vidal y Pacheco, durante una conferencia de prensa el domingo previo, indicó que es una postura mediática para distraer pero, legal y jurídicamente el único sindicato constituido es el de Gonzalo Juárez Méndez.

“Si el único gremio no impugna entonces quedaría sin efecto el amparo, pero ya debemos preguntar si lo hará o no, y posiblemente entrarán en acción”.

Aunque reconoció que quien adeuda más de 2.5 millones de pesos aún tiene simpatía entre la base del sindicato, pero por “fortuna” es menor por que la gran mayoría de los trabajadores, principalmente los basificados, están dispuestos a trabajar.

“Es algo que hemos venido comentando, ellos lo habían negado categóricamente independientes; se habían asumido independientes, nosotros teníamos referencias que este grupo alterno lo dirigía el exlíder y ahora sólo se confirma”, subrayó.

No se contempla regreso del exlíder al trabajo que tenía antes de ser encarcelado

Leobardo Rodríguez precisó nuevamente que el caso del extrabajador no está en revisión, es más, no existe ninguna solicitud formal de que busque reintegrarse a su trabajo, por ello es una gran mentira que tenga ya un pie adentro de la nómina municipal como dijo.

“No, no; no está en revisión el caso, no está la solicitud, él afirma que sí, pero no tenemos registro ni en el tribunal; nosotros entendemos que el proceso (legal) está inconcluso; aún no ha sido absuelto de una deuda de 2.5 millones, el proceso está en marcha; no tenemos la petición para su reingreso, por lo cual no se vislumbra la reincorporación cercana siquiera de esa persona”.

Asintió que el conflicto laboral sí genera incertidumbre, pero las autoridades municipales no se van a involucrar en el caso, al aclarar que otra gran mentira es que Vidal Romero haya absorbido el liderazgo también del sindicato Ignacio Zaragoza que agremia principalmente a las naranjitas del servicio manual de recolección de basura.

Reveló que no han tenido comunicación alguna con la supuesta líder Vidal Romero, por ese aspecto todo se mantiene igual hasta conocer el fallo final de las autoridades.