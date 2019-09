Descarta Fernando Manzanilla gobernabilidad vulnerada en Puebla

El secretario de Gobierno señaló que hay zonas específicas en el Estado que se tienen identificadas, con el objetivo de combatir a la delincuencia organizada.

El secretario de Gobierno del Estado, Fernando Manzanilla Prieto, descartó que en Puebla exista ingobernabilidad; esto, tras los acontecimientos registrados en las últimas horas en los municipios de Acajete y Tochtepec.

"No, no está vulnerada la gobernabilidad en ninguno de estos municipios. Incluso, ahora que tuvimos los incidentes de la noche de ayer, algunos otros en otras zonas del Estado, no se trata de nada que vulnere la gobernabilidad; al revés, se trata de una respuesta que hay de las fuerzas de seguridad, del Ejército, de la Guardia Nacional, que vienen conteniendo agresiones de la gente, pero no tenemos situaciones complicadas".

Asimismo, Manzanilla Prieto refirió que durante los sucesos de la noche de este lunes, no hubo heridos: "Se habló, de los eventos de ayer, de heridos y muertos, eso no sucedió. Las cosas están bien, tranquilas. Sí hay un reto de seguridad en el Estado, eso lo hemos dicho en muchas ocasiones y estamos en eso".

"En esas zonas, desafortunadamente, se dejó crecer a grupos delicuenciales dedicados al huachicol. Y estos grupos operan de esta manera. No se está lidiando con pobladores normales, sino con grupos delicuenciales que tienen gente pagada que alienta el desorden. Supongo que tienen un interés particular en ese predio".

Manzanilla Prieto rechazó la probabilidad de algún pacto con los grupos criminales por parte de la actual administración estatal: "Tú no puedes pactar, no puedes negociar con criminales, si haces eso estás vulnerando el Estado de Derecho. Eso no funciona.

"Lo que hay que hacer es reconstruir el tejido social, tener instituciones fuertes de seguridad, de procuración y administración de justicia, reestablecer el orden. Y desarticular a las bandas que llevaron muchos años en formarse, y que llevará tiempo en irlas desarticulando", agregó.

Por último, Manzanilla señaló que hay zonas específicas en el Estado que se tienen identificadas con el objetivo de combatir a la delincuencia organizada.