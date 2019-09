Insiste Gonzalo Juárez en que es el único líder sindical del Ayuntamiento

En compañía de agremiados externó su preocupación por posibles reacciones por parte del ex líder sindical, Israel Pacheco, aunque advirtió que “si quieren chingadazos, pues eso van a tener”.

El líder sindical del Ayuntamiento, Gonzalo Juárez Méndez, sostuvo que el Juzgado Quinto de Distrito no lo desconoció como titular del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del H. Ayuntamiento de Puebla Instituciones Paramunicipales y Organismos Públicos Descentralizados S.U.E.T.H.A.P.I.P.OP.D "Lic. Benito Juárez García".

“Quiero decirles compañeros sindicalizados que estemos tranquilos, que ya no le tenemos miedo, y si quieren chingadazos, pues chingadazos van a tener; y como dicen que el que avisa no es traidor, sobre advertencia no hay engaño”, externó.

Precisó que en relación con su antecesor quien estuvo preso cuatro años y medio por los delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión y enriquecimiento ilícito, seguramente en los días subsiguientes enviará a sus seguidores a realizar actos de vandalismo, incluso previó que atentarán en contra la integridad física de los más de mil 400 sindicalizados de un total de mil 623 basificados que no quieren el regreso de las viejas prácticas del autoritarismo y figura de líder vitalicio.

En ese marco, indicó que está preparando la impugnación al fallo que presentaron Israel Pacheco Velázquez y Susana Vidal Romero. Agregó que está en tiempo para hacerlo, ya que tiene diez días después de que se le notifique.

Recordó que la asamblea de febrero previo, donde supuestamente fue destituido, careció de validez legal porque no existió quórum y por los hechos violentos realizados por simpatizantes de Pacheco Velázquez. Ahondó que ese tipo de acciones deben desarrollarse convocando a una asamblea extraordinaria.

Destacó que los sindicalizados que lo acompañaron, acudieron por cuenta propia y sin acarreo como ciertos personajes alegaban.

Insistió en que no van a permitir la imposición de Susana Vidal Romero como líder sindical porque está atrás de ella el exdirigente charro Israel Pacheco Velázquez, quien es un fantasma y debe mejor preocuparse por justificar los 2.5 millones que debe al Ayuntamiento.

Que trabajen los regidores del G5

Juárez Méndez también exigió a los regidores del llamado G5 que no se entrometan en la vida sindical y dejar de molestar a las 84 personas que consiguieron sus bases en los últimos días de la administración pasada, porque las van a defender.

Además pidió la destitución de Cecilia Romero como representante de la parte patronal ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla.

Juárez Méndez exigió a los regidores de Morena del denominado G5 que –consideró- le han declarado la guerra a los sindicalizados, dejar de molestarlos y no entrometerse más en la vida del gremio.

Exigió a Rosa Márquez Cabrera, Martha Teresa Ornelas Guerrero, Edson Cortés Contreras, Roberto Eli Esponda Islas y a Jorge Eduardo Covián Carrizales, sacar las manos del sindicato.

Irónicamente, puntualizó que sigue legalmente constituido en su cargo pese a la intromisión de los regidores morenistas: “Les exigimos a los brillantes regidores del G5 que dejen de meter su cuchara en la vida sindical; me extraña que el doctor en materia laboral, el violento Esponda (Islas) se dé baños de pureza queriendo dar cátedra laboral, pobres de sus alumnos; nosotros sabemos que no es instrucción del señor gobernador (Luis Miguel Barbosa Huerta) desaparecer este sindicato”.

Juárez Méndez destacó que el gobernador Barbosa Huerta ha manifestado su respaldo al sindicato “nos dijo que contamos con su apoyo”.

Reiteró que exigen a los estudiosos del derecho que respeten la vida sindical y agregó que ya mostraron una vez de lo que son capaces y lo podemos demostrar dos veces, la frase fue en clara alusión a cuando arribaron al Cabildo con el grito de “Esponda traidor”.

Acentuó que la única representación sindical que prevalece es la actual, porque quienes se dicen líderes no han recibido la toma de nota, “es mentira, pues la asamblea que realizaron fue ilegal”.

Recordó que Pacheco Velázquez es un delincuente que aún tiene cuentas pendientes con la justicia, por un daño patrimonial al Ayuntamiento por 2.5 millones de pesos y su vida está llena de traiciones, además dijo que a Rafael Moreno Valle le robó 5 millones de pesos.

Finalmente consideró que después de esta conferencia de prensa recibirá amenazas y represalias por oponerse a los ataques de los regidores del G5 y de Israel Pacheco Velázquez, por ello pidió a los medios de comunicación estar pendientes.