Alistan los Latin American Music Awards 2019 a lo mejor de la música

El evento se llevará a cabo el jueves 17 de octubre, la ceremonia será a través del canal Telemundo Internacional a partir de las 19:00 horas.

Recientemente se dio a conocer la lista de nominados a una edición más de los premios Latin American Music Awards, en esta ocasión el evento se llevará a cabo el jueves 17 de octubre desde el Dolby Theatre de Hollywood.

La ceremonia será transmitida a través del canal Telemundo Internacional a partir de las 19:00 horas.

De los nominados y categorías

Este año se premiarán más de veinte categorías que incluyen los géneros de música Pop, Urbana, Tropical, Regional Mexicana, así como Video, Tour y Crossover.

Por segundo año consecutivo el cantante Ozuna encabeza la lista de la quinta edición de los premios Latin American Music Awards, pero también contienden fuertemente Bad Bunny y Romeo Santos.

En Artista del Año compiten: Anuel AA, Bad Bunny, Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Christian Nodal, Daddy Yankee, J Balvin, Karol G, Maluma, Ozuna, Romeo Santos.

En la categoría de Nuevo Artista del Año: Darel, Jhay Cortez, Lunay, Paulo Londra, Rosalía, Sech.

En Sencillo del Año destacan: Anuel AA & Romeo Santos "Ella Quiere Beber", Bad Bunny & Drake "Mia", Daddy Yankee featuring Snow "Con Calma", DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B "Taki Taki", Pedro Capó & Farruko "Calma".

En la sección Álbum del Año: Anuel AA– Real Hasta La Muerte, Bad Bunny - X 100PRE, Luis Fonsi – Vida, Ozuna – Aura, Santana – Africa Speaks Cancioìn Favorita – Pop, Becky G & Kane Brown – "Lost In The Middle Of Nowhere (remix)", Luis Fonsi & Ozuna – "Imposible", Pedro Capó & Farruko – "Calma", Reik & Maluma – "Amigos Con Derechos", Sebastián Yatra & Mau y Ricky – "Ya No Tiene Novio".

En Artista Favorito Regional Mexicano: Banda Sinaloense MS de Sergio, Lizárraga, Calibre 50, Christian Nodal, T3r Elemento.

Albúm Favorito Regional Mexicano: Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga- Con Todas Las Fuerzas, Lenin Ramírez – Bendecido, Raymix – Oye Mujer, T3r Elemento – The Green Trip.

Canción Favorita Regional Mexicano: Banda Los Sebastianes – "A Través del Vaso", Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga – "Mejor Me Alejo", Christian Nodal – "No Te Contaron Mal", Los Ángeles Azules featuring Natalia Lafourcade – "Nunca Es Suficiente", T3r Elemento featuring Gerardo Ortiz – "Aerolínea Carrillo".

Una de las categorías más fuertes es Artista Favorito Urbano y los nominados para este año son: Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Ozuna En Álbum Favorito Urbano compiten: Anuel AA – Real Hasta La Muerte, Bad Bunny - X 100PRE, Farruko – Gangalee, Ozuna – Aura.

En Video Favorito: Camila - "Te Confieso", Becky G & Maluma - "La Respuesta", Daddy Yankee & Wisin & Yandel - "Si Supieras", Sofía Reyes featuring Rita Ora & Anitta - "R.I.P.", Sebastián Yatra & Camilo - "En Guerra".

En Artista Favorita Femenina: Becky G, Karol G, Natalia Lafourcade, Natti Natasha, Rosalía.

Mientras que en Artista Favorito Masculino: Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Ozuna, Romeo Santos.

En Dúo o Grupo Favorito: Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, CNCO, Los Ángeles Azules, T3r Elemento, Wisin & Yandel.

Compiten por Artista Favorito Pop: CNCO, Luis Fonsi, Pedro Capó, Sebastián Yatra En Álbum Favorito Pop: Luis Fonsi – Vida, Rosalía – El Mal Querer, Santana – Africa Speaks, Sebastián Yatra – Fantasía.

En Álbum Favorito – Tropical: Gilberto Santa Rosa – 40... Y Contando (En Vivo Desde Puerto Rico), Juan Luis Guerra 4.40 – Literal, Marc Anthony – OPUS, Romeo Santos – Utopia.

En Cancioìn Favorita Tropical: Aventura – "Inmortal", Prince Royce & Marc Anthony – "Adicto", Romeo Santos "Centavito", Silvestre Dangond & Maluma – "Vivir Bailando", Wisin & Yandel & Romeo Santos – "Aullando".

Por Artista Favorito Crossover: DJ Snake, Drake, Sean Paul, Snow.

Y por Tour Favorito: Bad Bunny, Chayanne, Jennifer López, Luis Miguel, Marc Anthony.