Pide IMSS evitar uso de pirotecnia durante fiestas patrias para prevenir accidentes

Los niños son los más afectados.

Con motivo de las celebraciones del mes patrio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda no utilizar de pirotecnia para evitar accidentes, principalmente en niños. Invita a los padres de familia a tomar precauciones y vigilar a sus hijos para que no corran riesgos innecesarios, comentó el director del Hospital de Traumatología y Ortopedia, Nicolás Manilla Lezama.



El especialista enfatizó en que los casos más recurrentes son por quemaduras de distintos grados, pérdida de extremidades y, en casos más extremos, daños torácicos, todo esto provocado por los artefactos explosivos. Los niños de entre ocho y 12 años de edad y los adultos son quienes corren mayor riesgo.



Destacó que aumenta ocho por ciento la hospitalización e intervención de pacientes por este motivo durante la conmemoración de las fiestas patrias. Puntualizó que otras afecciones provocadas por la pirotecnia son las auditivas, el sonido tiene un alto decibel que provoca alteración en el comportamiento de animales y personas, provocándoles, incluso, sordera momentánea o pérdida de la audición.



Afirmó que controlar el uso de la pirotecnia se complica por la venta fácil de dichos artefactos en el mercado, así que la única manera de evitar los daños, es alejarse de los explosivos.



El especialista también aconsejó no utilizar remedios caseros en el caso de quemaduras, ya que es primordial para no aumentar la gravedad de la lesiones.



Finalmente, recomendó, que en caso de presentar algún tipo de accidentes por quemadura, colocar una compresa humedecida con agua fría en el área afectada, para aminorar la alta temperatura y controlar el sangrado, mientras se llega al hospital para ser atendido.