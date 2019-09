Egresado UDLAP es beneficiado con beca para estudiar en Reino Unido

La beca Chevening es de las más prestigiosas en el mundo, el Reino Unido la otorga a diversos países con los que tiene tratados diplomáticos.

Martín Quiroga Mora, egresado de la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad de las Américas Puebla, resultó uno de los ganadores de la prestigiosa Beca Chevening otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido para estudiar una maestría en Inglaterra durante el periodo 2019-2020.



“La beca Chevening es de las más prestigiosas en el mundo, el Reino Unido la otorga a diversos países con los que tiene tratados diplomáticos. En ese sentido, el objetivo es apoyar a profesionistas líderes para que tengan la oportunidad de desarrollar estrategias, ideas y planes para colaborar entre ambos países y también para el desarrollo del propio, que en este caso sería México” declaró en entrevista Martín Quiroga.



El egresado de la UDLAP con Magna Cum Laude en 2011, junto con otros 52 jóvenes líderes del país, será beneficiado con tan prestigiosa beca, la cual surge hace 36 años y tiene dentro de sus egresados a varios de los líderes más importantes del mundo. Cabe la pena resaltar que para ser uno de los elegidos, además de cumplir con los requisitos básicos de la convocatoria, este año se tuvo que competir con más de 1500 aspirantes, por lo que lograr ser seleccionado para una beca de este tipo no fue fácil y gracias al gran trabajo previo realizado por Martín, es que su perfil figuró entre el selecto número de beneficiados.



Desde su egreso de la Licenciatura en Arquitectura, el joven buscó colaborar en proyectos que generen un impacto en su carrera profesional, tal como el paseo del río Atoyac, el plan maestro de los Fuertes, el del parque lineal y ciclovía Río Sabinal con el que, en conjunto con su colaborador el arquitecto Carlos Ruíz Tapia, su proyecto obtuvo el primer lugar en el concurso de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos en coordinación con el Festival de Arquitectura y Ciudad MEXTRÓPOLI, el proyecto de calle completa Forjadores que va de San Pedro Cholula a Puebla, por mencionar algunos.



Sin duda, la Universidad de las Américas Puebla, fue la plataforma de desarrollo de conocimientos, gracias a la plantilla de docentes que conforman el Departamento de Arquitectura, ya que como comentó en entrevista, “esto me permitió ver a diferentes escalas y por supuesto es el tema que estoy llevando a Reino Unido”. Por otra parte, gracias al trabajo de networking que se desarrolla entre estudiantes y profesores en la UDLAP, Martín pudo “desarrollar diferentes trabajos con un impacto arquitectónico y social en la región”.



Finalmente, el egresado UDLAP comentó: “Obtener esta beca significa la oportunidad de encontrar la estrategia para que la arquitectura pueda ayudar a desarrollar el territorio y la ciudad, ya que como bien sabemos muchos de los problemas que hay a nivel social y económico tienen que ver con cómo está resuelto el espacio. Es importante encontrar el punto en el que con base teórica y experimental podamos desarrollar arquitecturas que no solamente permeen en el espacio, sino también en la política pública”.



