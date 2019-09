Sentencian a actriz estadounidense tras pagar admisión de su hija a universidad de élite

Prevalece un amplio escándalo relacionado con ayudar a los hijos de este sector a asegurar sitios en prestigiosos colegios.

La actriz estadounidense Felicity Huffman fue sentenciada hoy a 14 días en la cárcel por pagar sobornos para lograr que se hija fuera aceptada en una importante universidad.

Huffman, de 56 años de edad, también tendrá que pagar una multa de 30 mil dólares, cumplir 250 horas de servicio a la comunidad y someterse a un año de liberación supervisada, dijo en un tribunal de Boston, Massachusetts, la jueza federal Indira Talwani.

"Creo que usted debe tomar su sentencia y seguir adelante", dijo Talwani a Huffman. "Usted puede reconstruir su vida después de esto. Ya ha saldado sus cuentas".

Huffman, quien debe reportarse a la prisión el 25 de octubre, dijo en una declaración que acepta "la decisión de hoy del tribunal sin ninguna reserva".

"Violé la ley. Lo he admitido y me declaré culpable de este delito. No hay excusas ni justificaciones para mi acción", dijo.

Huffman se declaró culpable en mayo de pagar 15 mil dólares para subir la calificación del examen SAT de ingreso a la universidad de su hija.

La exactriz de "Desperate Housewives" (Esposas Desesperadas) fue la primera madre en ser sentenciada entre decenas de acusados involucrados en un amplio escándalo relacionado con ayudar a los hijos de la élite a asegurar sitios en prestigiosas universidades estadounidenses.

Las autoridades señalaron que William "Rick" Singer, el líder detrás del fraude, recibió 25 millones de dólares para sobornar a entrenadores y administradores de universidades.

Singer se declaró culpable y está cooperando con las autoridades. Su sentencia será emitida el 19 de septiembre.

Con información de Xinhua.