Estudiante de la UDLAP se hace acreedora a la Beca Botín para el Fortalecimiento de la Función Pública en Latinoamérica

Tomará clases en la Georgetown University, viajará a España y participará en un congreso en Colombia.

La estudiante de la Licenciatura en Relaciones internacionales de la Universidad de las Américas Puebla, Anamary Olivas Vélez, se hizo acreedora a la Beca Botín para el Fortalecimiento de la Función Pública en Latinoamérica, programa que busca impulsar el desarrollo de la región por medio de una red de servidores públicos con alta capacitación y verdadero compromiso.

En entrevista, la estudiante de octavo semestre de la UDLAP, comentó que esta beca la obtuvo gracias a que aplicó, “cuando me enteré de esta convocatoria me acerqué a mi decano para platicar sobre ello, el primer filtro fue el promedio, después envié una carta de intención y la postulación salió por parte de una carta del rector. Después hice una aplicación donde adjunté los documentos solicitados, para posteriormente realizar el segundo filtro que consistió en una entrevista, examen de contenido y psicológicos y finalmente envié un video sobre lo que pensaba de la función pública y lo que es un día cualquiera de mi vida”.

Del video de función pública, Anamary expuso que este se basó en dar a conocer sus intereses por fortalecer las alianzas público-privadas para crear una sinergia entre el gobierno y los diferentes actores que pueden tener un impacto en el desarrollo de México, sobre todo social. “También hice un énfasis muy grande en abrir canales de comunicación social para que las necesidades reales de los ciudadanos fueran escuchadas por las personas que están en puestos de función pública”.

Sobre la beca, Anamary Olivas explicó que consiste en acudir a la Georgetown University, universidad con gran prestigio en Estados Unidos, “ellos cubren todos los gastos de viáticos, hospedaje y de academia; posteriormente nos envían a Santander y Madrid, España, y finalmente iremos a un congreso en Colombia, el cual reúnen todos los becarios de las ediciones pasadas”, apuntó la estudiante de Relaciones Internacionales. Además, dio a conocer que en Georgetown University va a tomar clases y un entrenamiento intensivo para fortalecer la función pública, “que me darán habilidades de Derecho, economía y transformación digital. También voy a formar parte de un grupo de 31 personas seleccionadas de diferentes países de Latinoamérica para conformar una red en la que posteriormente se hagan proyectos en favor del desarrollo de la región”.

Finalmente, comentó que para ella es de gran satisfacción recibir esta beca, “porque quiere decir que las habilidades que he obtenido de la universidad han sido las correctas para poder ser partícipe de un programa de este nivel e importancia. Me siento muy agradecida con todas las habilidades adquiridas, así como del apoyo de mis profesores y de las autoridades que rigen la UDLAP. El formar parte de este programa es una forma de enfocar todo lo que he aprendido en la carrera y de especializarme en una de las muchas áreas que forman parte de este programa académico”.

Cabe destacar que la Beca Botín, auspiciada por la Fundación Marcelino Botín con sede en España, es un organismo que tienen como objetivo contribuir al desarrollo integral de la sociedad, para lo cual gestiona programas propios en educación, ciencia, desarrollo rural, cultura y acción social. Los distintos programas de la Fundación Botín son un reflejo de su apuesta por el talento como principal motor de desarrollo de una sociedad y de su esfuerzo continuo por atraer y apoyar ese talento.