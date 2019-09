Sale el PAN de un letargo de 10 años sin democracia interna, reconoce Francisco Fraile

A partir de la instalación del nuevo consejo estatal nadie podrá ignorar un solo liderazgo panista.

El secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Francisco Fraile García reconoció que el partido está saliendo de una etapa de 10 años en la que la democracia interna estuvo detenida, e indicó que los panistas que no les había tocado vivir un proceso como el actual, deben aprender una cosa, y es el dialogar con todos los compañeros panistas y no excluir a nadie.

En entrevista, Francisco Fraile al ser cuestionado sobre su está satisfecho por el resultado de las elecciones para el Consejo estatal, así como renovación de Comités Municipales, advirtió “No del todo se debió de haber hecho una mezcla mayor, sin embargo si vemos que llevábamos más de diez años detenidos en cuestiones democráticas y haber tenido un resultado a pesar de retraso, duda, al final de cuentas se va generando una posibilidad de confianza”.

Quien fuera presidente estatal de Acción Nacional, expuso que los resultados se tienen que ver con una perspectiva positiva con miras a los próximos procesos electorales.

“A mí como panista de muchos años no me sorprende que el Consejo Estatal haya quedado integrado por diferentes liderazgos; Es más bien un obligarnos a tener que dialogar todos, es no poder ignorar, o excluir absolutamente a nadie, o hacerlo a un lado".

Al preguntarle sobre cuál será su papel una vez que terminó el proceso interno, indicó que él no busca ser mediador, o hacer una alianza con algún liderazgo al interior del PAN, simplemente se tiene que aprender de lo que sucedió y reflexionar en la necesidad del diálogo, que es la única forma en la que el Partido Acción Nacional puede salir adelante.

Advirtió que el diálogo va desde el municipio más pequeño, hasta la capital del estado, y precisó que las fuerzas actuales están ahí porque cada uno de los miembros del partido, tienen una fuerza real que es el voto.

Dijo que lo anterior puede variar las condiciones y acciones de cada uno, comentó que entre los pendientes se encuentra la impugnación al proceso de la elección del Comité Municipal de la capital, y posiblemente a la elección de la Asamblea.

Al ser cuestionado sobre si hubo fraude en la elección del comité municipal, donde fue el delegado del Comité directivo estatal, manifestó “conozco la entraña del asunto, no diré una sola palabra, hasta la resolución”

“Nosotros sabemos cómo ocurrieron las cosas, pero no podemos opinar, ni empujar, ni aplaudir hasta que se resuelva”.

Comentó que en Naupan ya hubo una resolución y donde haya que repetir alguna asamblea se hará, y no pasará nada.

Precisó que el Partido Acción Nacional tomó una decisión de todos sus órganos estatutarios el volver al principio del PAN, un voto cuenta y se cuenta esto ha permitido presenciar una asamblea como Chignahuapan donde se ganó con un solo voto, en Ajalpan se ganó también por un solo voto.

Señaló que en las dos elecciones una de ellas le tocó presidir como secretario general del partido al final los panistas respetaron el resultado y ahora se preparan para seguir adelante y fortalecer al partido.

Dijo que lo más importante del proceso que se está viviendo es que tiene la particularidad que el gran árbitro del encuentro es el Comité Ejecutivo Nacional apoyándose en una Comisión Organizadora de las elecciones en cada estado.

“Lo anterior permite que cualquier circunstancia en la que alguno se sienta que faltaron sus derechos, o cualquier circunstancia, va a poder reclamar, pero lo tendrá que hacer en el CEN y no la instancia local”.

Francisco Fraile explicó que se tomó la decisión para que quienes presuntamente hubieran cometido alguna falta no sean juez y parte, sino que el juez sea el Comité Ejecutivo Nacional, situación que es una garantía de lo que debe ser la política.

Insistió que ahora ya no se debe pensar en quien tiene la fuerza al interior del partido, y advirtió que las actuales alianzas fueron muy ligeras en algunos casos, y la alianza que viene para el 2021 es la que realmente importa.