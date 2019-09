Sin fecha fatal para realizar cambios en el gobierno de Claudia Rivera

La alcaldesa niega trato preferencial ambulantes durante la celebración del grito independentista. Destaca que al sector comercial establecido se le dio la oportunidad de cerrar dos horas después del horario normal.

Al advertir que hasta el momento no existe una fecha fatal para desarrollar los movimientos de secretarios de su gobierno para eficientar la administración municipal, Claudia Rivera Vivanco negó trato preferencial a los ambulantes durante los festejos patrios del 15 de septiembre.

La alcaldesa tampoco especificó cuáles son las dependencias en donde los titulares cambiarán de ambiente al ser integrados a otras áreas del gobierno o dejarán de pertenecer al organigrama del Ayuntamiento.

Rivera Vivanco reiteró que cuando sea el momento oportuno “daré a conocer (los movimientos)”, pero, reiteró que, aunque no hay fecha, ya tiene los perfiles para hacer rotaciones o cambios.

“Les estoy dando toda mi confianza al equipo que me ha estado acompañando. El hecho que hayan estado ahí presente –el día de ayer lunes- era para hacerlo y refrendarles la confianza que tengo en su capacidad y vocación de servicios público y dar respuesta inmediata”.

Fue el 10 de junio previo cuando dio el plazo de dos meses a los integrantes de su gabinete para dar mejores resultados o de lo contrario realizaría cambios de acuerdo a las demandas de la población.

“Voy a dar a conocer las áreas donde realizaré los cambios y otras que se verán fortalecidas luego de concluir esta revisión general”, dijo en esa ocasión.

Ese lunes 10 de junio, reiteró que los cambios son para eficientar a su administración en la que ya suma nueve meses, al indicar que la medición fue muy escrupulosa. Pero advirtió que dará a conocer las áreas que se evaluaron y cuáles se van a fortalecer con cambios en su gabinete.

Ambulantes

Recordó que el Cabildo aprobó la participación de comercio ambulante, al entregar 480 permisos. También reiteró que al sector restaurantero, hotelero, bares y antros, las autoridades concedieron la ampliación de un par de horas para que pudieran tener ese ingreso extra “en consecuencia porque sabemos que fue muy buena para los hoteles”.

Refrendó que su gobierno está trabajado en buscar que exista igualdad de condiciones de desarrollo para todos.

“En el tema del ambulantaje estamos trabajando en el reordenamiento en una estrategia distinta que las anteriores administraciones, que no permita que dejen de ser una economía de subsistencia y que les permita estar dentro de lo legal”, subrayó,

Aseguró que todas las personas que se instalaron realizaron su respectivo pago al gobierno municipal por el uso de piso, “al final todos y todos, pudimos pasar una buena celebración”.

Sobre la cantidad que ingresaron a las arcas municipales por concepto de instalación de informales, anunció en breve los darán a conocer para que se conozca nítidamente cuánto se recaudó.

Seguridad un compromiso, reitera

Claudia Rivera reafirmó que la seguridad es un compromiso que asumió y si desde el 2 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción para que se instalaran las mesas territoriales para la construcción de la paz, derivado de las acciones direccionados del resultado de las charlas diarias que se efectúan con el gobierno estatal, “estamos en la misma dinámica para sumar y garantizar la seguridad de los poblanos”.

Recordó que su gobierno siempre ha estado en el ánimo de respeto y de cordialidad con la autoridad estatal, federal y militar.

“Solo que estamos a veces en la dinámica del día a día, pero es importante que sepan que tenemos y es nuestra obligación el trabajar de manera coordinada, es una gran oportunidad que tenemos en esta cuarta transformación”.

Advirtió que en el tema de seguridad ya solo está u gobierno a la espera de los convenios que se van desarrollar, al parecer sería en materia metropolitana

René Sánchez

El secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo, reveló que la tarde-noche de la víspera decomisaron en los arcos de seguridad un poco de pirotecnia, además de la serie de operativos en varios mercados para retirar 750 kilogramos de material no autorizado.

Además, indicó que posee un pre registro de las calles autorizadas por Cabildo con ambulantes, contando a los semifijos.

Sobre el cierre que realizaron los ambulantes de la 5 Norte entre la 14 y 18 Poniente y ambulantes, dijo que con diálogo se logró reabrir por ser una artería no autorizada.

Saldo blanco

En todas las festividades conmemorativas del 15 de septiembre, indicó que el saldo fue blanco, sin incidentes que lamentar durante estos días.

Destacó que afortunadamente los ciudadanos se comportaron bien, sin excederse en festejos patrios al momento de convivir con bebidas alcohólicas.