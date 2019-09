Audi crece en el mercado de ventas de autos Premium con financiamiento de la marca de los cuatro aros

Audi Financial Services lanzó en el 2018 Audi Now, una herramienta que permite acceder a vehículos premium con ventajas como un pago inicial de alrededor de un 20 por ciento.

Durante los últimos años en territorio nacional, las ventas de vehículos premium se concentraba en un segmento de la población que prefería comprar al contado y en pocas ocasiones se decidía por una opción de financiamiento.

En el segundo semestre del año previo, las tendencias de consumo cambiaron; los mexicanos ahora prefieren realizar adquisiciones de alto valor económico como la compra de un automóvil por medio de esquemas de financiamiento o arrendamiento para contraer los riesgos de sufrir una descapitalización y permitiendo acceder a productos financieros que optimicen el uso de sus recursos.

Audi Financial Services para atender esta necesidad, lanzó en el 2018 Audi Now, una herramienta de financiamiento que permite acceder a vehículos premium con ventajas como un pago inicial de alrededor de un 20 por ciento y hasta el 50 por ciento del valor total de auto, pagos mensuales de acuerdo al plazo elegido de 24 a 36 meses y un valor futuro mínimo garantizado al término del contrato para que el cliente decida la mejor opción, renovar su unidad, liquidar en una sola exhibición el monto final del Audi o aplazar el monto final a través de un refinanciamiento o devolver la unidad al concesionario.

“A doce meses de su lanzamiento, Audi Now ha colocado dos mil 800 contratos, gracias a una gran aceptación de la red de concesionarios de la marca y principalmente de los clientes. El éxito radica en que, con este producto, los mexicanos pueden acceder a un vehículo de lujo a través de una alternativa financiera inteligente, que ofrece un Valor Futuro Mínimo Garantizado, lo que les permite contar con diferentes opciones al término del contrato convirtiéndose en un aliado de su movilidad”, advirtió la gerente de Mercadotecnia de Audi Financial Services México Lorena Téllez.

Derivado de la información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) las ventas de autos se han contraído respecto al 2018, a pesar que el segmento premium es uno de los menos afectados.

Además se prevé un complicado cierre de año, pero ese panorama ha impulsado a las financieras como Audi Financial Services para consolidar sus estrategias de negocio en productos para los nichos específicos de la población trabajando de manera conjunta con las nueve marcas del grupo.

Audi Financial Services es una marca de Volkswagen Financial Services México, subsidiaria del Grupo Volkswagen AG, que engloba, hacia el 31 de diciembre de 2018, a Volkswagen Financial Services AG, sus compañías asociadas y los servicios financieros en Estados Unidos, Canadá y España, que dependen directa o indirectamente de Volkswagen AG, pero con la excepción de los servicios financieros de las marcas Scania y Porsche; además de Porsche Holding Salzburgo.

Las áreas de negocio principales incluyen el financiamiento, arrendamiento, banca, seguros, administración de flotillas y soluciones de movilidad para concesionarios y clientes de las marcas del Grupo Volkswagen.

Volkswagen Financial Services reportó activos totales alrededor de los 207.6 billones de Euros, con un resultado operativo de 2.61 billones de Euros; así como un portafolio de alrededor de 20.3 millones de contratos activos, al 31 de diciembre de 2018.

En México tiene alrededor de 363 empleados; provee productos de financiamiento, arrendamiento, seguros y otras soluciones de movilidad para concesionarios y clientes finales de las marcas Volkswagen, SEAT, Audi, Ducati, Porsche, MAN, Scania, Das Welt Auto y Volkswagen Vehículos Comerciales; además de productos de ahorro e inversión por medio de banca directa.

Durante el año previo Volkswagen Financial Services colocó un total de 114 mil cuatro contratos, al cierre del 31 de diciembre del 2018.