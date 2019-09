La Luz de la Nevera inicia su temporada cultural Otoño 2019

El espacio alberga el talento de jóvenes artistas provenientes de diferentes licenciaturas de la UDLAP.

Con el arranque del semestre otoño 2019, La Luz de la Nevera, espacio de arte estudiantil de la Universidad de las Américas Puebla, presentó dos nuevas exposiciones, dejando prueba de su gran compromiso con la difusión artística estudiantil.

Este espacio artístico arrancó una nueva temporada cultural con la inauguración de la exposición: Scenography of The Delay a cargo de la alumna Cath Lescieur. Con frases, capturas de pantalla, impresos y un video, la joven estudiante creó un monólogo visual que invitó a los asistentes a cuestionarse la ausencia, su significado y lo que conlleva, acompañada de una hoja de sala realizada por Daniela Arroyo, la Luz de la Nevera se convirtió en un espacio de reflexión.

La segunda exposición del semestre, fue realizada por la estudiante Valeria Huerta y el egresado Emmanuel González quienes presentaron RÈVES una selección de dibujos realizados con tinta e inspirados en cuentos que los artistas estuvieron leyendo. Los jóvenes debajo de cada ilustración colocaron un código QR que dirigía al espectador al cuento en el que se inspiraron y así, invitarlos a leer cada una de estas historias. Las ilustraciones retomaron cuentos de Juan Rulfo, Borges, Edgar Allan Poe e historias como la sirena de Ray Bradbury y el suplicio de San Antonio, mezclando así a talentosos y reconocidos escritores con el dibujo y la tecnología.

Finalmente, el próximo 20 de septiembre se presentará el trabajo de Paulina Hernández, titulado Wild in the city. La Luz de la Nevera se ubica en HU 302, es un proyecto abierto a todos los estudiantes y artistas de la UDLAP, no sugiere una temática en específico y busca ser un espacio de expresión y convivencia. Cada semana, los viernes a las 12:00 horas, se inaugura una exposición diferente, con entrada libre. Si deseas colaborar visita las redes sociales de La Luz de la Nevera o envía un correo a [email protected]

Para mayor información sobre las actividades culturales de la Universidad de las Américas Puebla visita: www.udlap.mx/eventos.