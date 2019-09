Se comprometen transportistas a modernizar unidades y reforzar seguridad

El representante de la Coordinadora de Transporte, Arturo Loyola, insistió que no se les ha revelado la tarifa que dará a conocer el Gobierno del Estado.

Sin revelar cifras o montos sobre el aumento al transporte público, Arturo Loyola, representante de la Coordinadora del Transporte, afirmó que existe el compromiso de modernizar las unidades e instalar cámaras de seguridad, como lo marca la ley.

En entrevista a Intolerancia Diario, reconoció que alrededor del 35% de las unidades de transporte público que circulan en Puebla, tienen más de 10 años de antigüedad, lo que la ley prohíbe.

Sin embargo, reiteró que existe confianza para que este jueves el Gobierno del Estado anuncie el aumento a la tarifa del pasaje, como lo dijo el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, para poder hacer así la modernización.

“Yo no le llamo un incremento o tarifazo, sino únicamente hacer una actualización moderada o ajuste en virtud de todo lo que hemos vivido”, señaló.

Comentó el líder transportista que están dispuestos a hacer diversos compromisos, sobre todo, en la mejora o modernización de sus unidades y en seguridad con la instalación de cámaras.

-¿A qué están dispuestos a comprometerse?-

-Principalmente a lo que marca la ley y es tener un servicio eficiente y de calidad, así como coadyuvar con la autoridad en la seguridad y certificación de los conductores.

“Hacer pláticas sobre derechos humanos, al buen comportamiento de los chóferes, a la modernización del transporte, principalmente lo que marca la ley, que no son más de diez años", mencionó.

-¿Cuántos vehículos están circulando que tienen más de diez años?-

-Yo te podría decir que un 35% o un poco más.

Aclaró que para evitar asaltos, la seguridad le corresponde a otras autoridades, sin embargo, al registrarse hasta cinco atracos diarios a las unidades, la ley marca que deben contar con un sistema de seguridad, como es la cámara de videovigilancia, GPS y botón de alerta.

-¿Muy pocos lo tienen no?-

-Bueno, algunos no la tienen, por las condiciones, ahí se debe hacer respetar la ley.

-¿Qué porcentaje si tendría cámaras?-

-No sé si recuerdes que en administraciones anteriores había un programa en el que se invirtieron 20 millones de pesos para colocar estos sistemas de seguridad, sobre todo en lugares donde más había asaltos.

-¿No sirvió de nada, porque los asaltos fueron en aumento?-

-Creo que nosotros por ejemplo, hay toda la disposición, donde se ha visto que el transporte público opera, ayuda, coadyuva a disminuir este delito.

“Si se hace de manera permanente y responsable. Ahora en este momento, cuando ya se den las condiciones, entonces si se tendrá que aplicar la ley, cualquier unidad que no tenga este sistema de seguridad, tendrá que ser detenido hasta que tenga el mecanismo”, sostuvo.

Aumento

Arturo Loyola, indicó que no tienen aún la cifra oficial que dará a conocer el Gobierno del Estado sobre el aumento al pasaje, aunque ya les dieron todos sus estudios.

“Lo que se ha planteado es que siempre es un acuerdo entre autoridades y funcionarios, para que sea una tarifa social”, dijo.

Indicó que a nadie le gustan los aumentos de cualquier servicio, pero en el caso de los transportistas es necesario tras ocho años sin incremento.

-¿Finalmente en cuánto quedará?-

-Es un acuerdo o una tarifa socialmente responsable, nuevamente los transportistas se comprometen a colaborar en los programas sociales.

-¿Ok, no me va a decir la cifra?-

-No, porque todavía no la dan.

-Pero ustedes ya deben saberlo.-

-No, fíjate que hay estudios, donde por ejemplo el gobernador dice sobre la media regional, pero la media regional está por encima de los 9 pesos, 8.78, algo así, varia un poco.

-¿Una tarifa o aumento menor de 2.50 pesos no les llenaría su expectativa?-

-No es que no nos llene, mira, hay un asunto muy importante, en el que nosotros hemos vecino planteando, nosotros hemos dicho que no se debería incrementar nada, pero que los salarios que perciben los trabajadores de cualquier sector aumentan.

“Lo que se debe de tomar en cuenta es que los concesionarios son parte de esta sociedad y nadie les hace descuento de nada, ni el pan y las tortillas, entonces cualquier salario que tu veas es insuficiente para cumplir las necesidades primarias”, dijo.

De este modo, dijo que los transportistas también deben de ser beneficiados con un aumento.

“Lo que se debe hacer es que los distintos sectores, como obreros, campesinos, maestros, burócratas, deben pugnar por mejores salarios y no nada más que recaiga en un pequeño sector del transporte, también hay que pelear en otros lados”, dijo Arturo Loyola.

Finalmente, pidió la comprensión a los usuarios sobre el incremento que pudiera llegar, al asegurar que mejorarán sus unidades y servicio.