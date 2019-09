Politiza Acción Nacional el alza al transporte público

El PAN se cuelga y ahora sí protesta por el aumento, olvida que autorizó alzas morenovallistas.

Ante el inminente aumento al pasaje en el transporte público en Puebla, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional y su grupo parlamentario, se pronunciaron en contra.

A decir del Comité Ejecutivo Estatal el aumento al costo del pasaje es un tema que afecta a la economía familiar. A través de un comunicado señaló que existen otras alternativas para evitar la impopular medida: “Hace dos semanas propusimos utilizar los ingresos provenientes de las fotomultas para dicho propósito, pero al parecer las autoridades se han puesto una venda en los ojos".

Durante la discusión en la mesa de Off The Record, el periodista Zeus Munive, señaló que la posición que está tomando el PAN ante el tema obedece a un "desgaste político", ya que aunque los gobiernos panistas no aumentaron la cuota, sí hicieron otras alzas que igual golpearon los bolsillos de los poblanos.

En tanto, Enrique Núñez, opinó que "es ridículo que vengan a rasgarse las vestiduras cuando todos supimos que en la parte final del gobierno de Tony Gali, los últimos días, hubo una enorme presión por Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, a través de Eukid Castañon, para que él anunciara el aumento al transporte".

En tanto, Gerardo Sánchez “El Yuca”, manifestó que "es justificable el aumento por una serie de razones, pero tristemente, una vez más no va a ir emparejado de una mejora en términos generales de servicio ni en las unidades ni en las responsabilidades de los chóferes ni en cómo manejan".

¿Será que el PAN se olvidó de cuando gobernaron?

